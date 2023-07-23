Отвечает врач: нужно ли исправлять прикус во взрослом возрасте

Чем раньше человеку исправят неправильный прикус, тем лучше. Однако благодаря достижениям современной стоматологии сделать это можно в любом возрасте. Единственное — понадобится более длительный период лечения.

Стоматолог-терапевт Кристина Месропова рассказала "Рамблеру", насколько оправдана эта процедура во взрослом возрасте, какие у нее особенности и зачем вообще исправлять прикус.

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Зачем исправлять прикус

По словам стоматолога, аномальное смыкание зубов приводит к нарушению функций зубочелюстной системы, и, как следствие, других систем организма. Даже небольшие отклонения от нормы способны в отдаленном будущем спровоцировать значительные проблемы со здоровьем.

Скученность зубов и неправильный прикус развиваются под воздействием внешних и генетических факторов. Создают проблемы в ортопедическом лечении, приводят к парондотиту, заболеваниям ЖКТ, патологии височно-нижнечелюстного сустава, изменениям во внешности. Последнее иногда психологически отрицательно влияет на пациентов. Месропова Кристина Игоревна Врач стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, директор стоматологии «Даймонд»

Как рассказала врач, на сегодняшний день ортодонтическое лечение позволяет решить комплекс клинических проблем пациентов, что раньше было доступно только в детском возрасте, поднять качество жизни и улучшить состояние здоровья пациентов.

Исправление прикуса у взрослых

Ортодонтическое лечение взрослых пациентов в последние годы развивается особенно быстро. В настоящее время оно стало важной составной частью ортодонтической практики. Подобная тенденция прослеживается во всем мире.

Взрослых пациентов, обращающихся за ортодонтической помощью, можно разделить на две группы. В первую группу входят люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые хотели получить комплексное лечение в юности, но не смогли по ряду причин. Вторую группу составляют лица в возрасте от 40-60 лет, у которых имеются и другие дентальные проблемы. Месропова Кристина Игоревна Врач стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, директор стоматологии «Даймонд»

брекет-системы,

элайнеры(стоматологические каппы),

пластины и трейнеры,

миогимнастика,

хирургическое вмешательство. Для решения задач в арсенале ортодонтов есть различные методы:

По словам стоматолога, хирургическое вмешательство применяется в очень сложных ситуациях, когда другие способы не могут помочь. К примеру, при значительной деформации зубных дуг, при серьезных диспропорциях верхней и нижней челюсти. Хирургическое вмешательство необходимо для радикального формирования правильного положения челюстных костей.

Врач-ортодонт проводит комплексную диагностику пациента, используя обзорную панорамную рентгенографию, томографию, телерентгенографию, снимает зубные оттиски для исследования диагностических моделей, делает цифровые фотоснимки лица и зубного ряда и обследует височно-нижнечелюстной сустав.