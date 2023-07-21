Может ли витамин D замедлить развитие деменции

Ученые из Монреальского института сердца выяснили, что регулярные физические упражнения и задачи для тренировки ума могут замедлить прогрессирование деменции. При этом добавки с витамином D не оказали эффекта на снижение когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Для исследования ученые случайным образом распределили 175 мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 73 года, на несколько групп: первая занималась спортом три раза в неделю; вторая — занималась спортом и принимала витамин D, третья — занималась спортом и решала задачи для ума на компьютере, четвертая — занималась спортом, принимала витамин D и решала задачи.

Эксперимент продлился 20 недель. Доза витамина D составила 10 000 МЕ три раза в неделю. 20 недель аэробики и упражнений с отягощениями вместе с когнитивной тренировкой значительно улучшила когнитивные функции у пациентов с легкими когнитивными нарушениями. Однако значительного эффекта от добавления витамина D к режиму упражнений обнаружено не было.

Авторы исследования объяснили, что легкие когнитивные нарушения — это промежуточное состояние между нормальным старением мозга и ранней деменцией. Исследования показали, что эта стадия — оптимальное время для профилактики слабоумия.