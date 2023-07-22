Стоматолог рассказала, какие продукты являются самыми вредными для зубов

Стоматолог Патлатая рассказала, какие продукты являются самыми вредными для зубов
Хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что самый вредный продукт для зубов - это сахар, а также кола, цитрусовые, кофе, чай и красное вино, сообщает NEWS.ru.
«Если вы соблюдаете гигиену и понимаете, что употребили какую-то вязкую карамельку или ириску, но пойдете после этого почистите зубы, то это не так уж и страшно», — пояснила Патлатая.
Она продолжила, что для зубов также вредна кола, так как она содержит ортофосфорную кислоту, а именно эту кислоту стоматологи используют на приеме для протравки эмали, чтобы было лучшее сцепление пломбировочного материала с тканями зуба.
Стоматолог отметила, что цитрусовые фрукты, а также соки из них могут иметь высокую кислотность, которая истончает зубную эмаль и повышает чувствительность зубов. Также цвет зубов могут портить кофе, чай и красное вино.