Стоматолог рассказала, какие продукты являются самыми вредными для зубов

Хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что самый вредный продукт для зубов - это сахар, а также кола, цитрусовые, кофе, чай и красное вино, сообщает NEWS.ru.

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«Если вы соблюдаете гигиену и понимаете, что употребили какую-то вязкую карамельку или ириску, но пойдете после этого почистите зубы, то это не так уж и страшно», — пояснила Патлатая.

Она продолжила, что для зубов также вредна кола, так как она содержит ортофосфорную кислоту, а именно эту кислоту стоматологи используют на приеме для протравки эмали, чтобы было лучшее сцепление пломбировочного материала с тканями зуба.