Что делать при постоянной сухости во рту

Постоянную сухость во рту называют ксеростомией. Чаще всего она вызвана сниженным или отсутствующим выделением слюны и является распространенной жалобой среди пожилых людей.

Неприятное ощущение могут спровоцировать некоторые заболевания или же принимаемые лекарства. Главное — выяснить причину проблемы, чтобы устранить дискомфортный симптом. Для этого необходимо обратиться к врачу и пройти обследования. О том, что можно сделать самостоятельно, чтобы уменьшить сухость во рту, рассказываем в материале "Рамблера".