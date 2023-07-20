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Что делать при постоянной сухости во рту

Постоянную сухость во рту называют ксеростомией. Чаще всего она вызвана сниженным или отсутствующим выделением слюны и является распространенной жалобой среди пожилых людей.

Что делать при постоянной сухости во рту
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Неприятное ощущение могут спровоцировать некоторые заболевания или же принимаемые лекарства. Главное — выяснить причину проблемы, чтобы устранить дискомфортный симптом. Для этого необходимо обратиться к врачу и пройти обследования. О том, что можно сделать самостоятельно, чтобы уменьшить сухость во рту, рассказываем в материале "Рамблера".

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  • Жуйте жевательную резинку или ешьте леденцы без сахара, чтобы ускорить выделение слюны. Но не злоупотребляйте ими, так как часто в них содержится вещество ксилит, которое при большом количестве может вызвать диарею или судороги.
  • Ограничьте потребление кофеина.
  • Не используйте жидкости для полоскания рта, содержащие спирт, так как они сушат рот.
  • Бросьте курить и употреблять табак в любом другом виде.
  • Регулярно пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.
  • Не употребляйте без необходимости антигистаминные и противоотечные препараты, отпускаемые без рецепта, поскольку они могут усугубить симптомы. Антигистаминные препараты используются для блокирования действия гистамина, вещества в нашем организме, которое может вызывать аллергию. Противоотечные средства используются для облегчения заложенности носа за счет уменьшения набухания кровеносных сосудов.
  • Дышите через нос, а не ртом.
  • Увлажняйте воздух ночью с помощью комнатного увлажнителя.

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Также, по словам медиков, важно поддерживать здоровье зубов и полости рта. Чтобы избежать ощущения сухости:

  • Откажитесь от продуктов и напитков с высоким содержанием сахара и кислот, например, газировки. Они повышают риск развития кариеса.
  • Ограничьте употребление слишком сухих, острых, соленых или трудноразжевываемых продуктов, потому что они могут вызвать боль при сухости во рту.
  • Чистите зубы зубной пастой с фтором и используйте ополаскиватель с фтором.
  • Посещайте стоматолога не реже одного раза в год или чаще при необходимости.

Если сухость во рту не проходит, обязательно проконсультируйте с врачом.

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