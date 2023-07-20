Что делать при постоянной сухости во рту
Постоянную сухость во рту называют ксеростомией. Чаще всего она вызвана сниженным или отсутствующим выделением слюны и является распространенной жалобой среди пожилых людей.
Неприятное ощущение могут спровоцировать некоторые заболевания или же принимаемые лекарства. Главное — выяснить причину проблемы, чтобы устранить дискомфортный симптом. Для этого необходимо обратиться к врачу и пройти обследования. О том, что можно сделать самостоятельно, чтобы уменьшить сухость во рту, рассказываем в материале "Рамблера".
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- Жуйте жевательную резинку или ешьте леденцы без сахара, чтобы ускорить выделение слюны. Но не злоупотребляйте ими, так как часто в них содержится вещество ксилит, которое при большом количестве может вызвать диарею или судороги.
- Ограничьте потребление кофеина.
- Не используйте жидкости для полоскания рта, содержащие спирт, так как они сушат рот.
- Бросьте курить и употреблять табак в любом другом виде.
- Регулярно пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.
- Не употребляйте без необходимости антигистаминные и противоотечные препараты, отпускаемые без рецепта, поскольку они могут усугубить симптомы. Антигистаминные препараты используются для блокирования действия гистамина, вещества в нашем организме, которое может вызывать аллергию. Противоотечные средства используются для облегчения заложенности носа за счет уменьшения набухания кровеносных сосудов.
- Дышите через нос, а не ртом.
- Увлажняйте воздух ночью с помощью комнатного увлажнителя.
Также, по словам медиков, важно поддерживать здоровье зубов и полости рта. Чтобы избежать ощущения сухости:
- Откажитесь от продуктов и напитков с высоким содержанием сахара и кислот, например, газировки. Они повышают риск развития кариеса.
- Ограничьте употребление слишком сухих, острых, соленых или трудноразжевываемых продуктов, потому что они могут вызвать боль при сухости во рту.
- Чистите зубы зубной пастой с фтором и используйте ополаскиватель с фтором.
- Посещайте стоматолога не реже одного раза в год или чаще при необходимости.
Если сухость во рту не проходит, обязательно проконсультируйте с врачом.
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