Иммунолог: характерный признак болезни Лайма — высокая температура

Иммунолог Крючков: самый характерный признак болезни Лайма — высокая температура
Самым характерным признаком болезни Лайма (передаваемая клещами инфекция) является высокая температура. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.
«В раннем остром периоде самый характерный признак — это высокая температура. Кроме того, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях, суставах», — сказал Крючков в комментарии для издания «Ридус».
По его словам, болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу влиять на нервную систему, суставы и сердце.
Иммунолог отметил, что при болезни Лайма артрит поражает крупные суставы. Необходимо не упустить появление симптомов и обратиться ко врачу, поскольку заболевание может привести к поражению внутренних органов.