Как понять, какое насекомое вас укусило и как снять неприятные ощущения

Какие гады составляют компанию комарам каждое лето?

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Какое же лето без комаров и других гадов, отравляющих спокойные ночи? При этом компанию комарам составляют и другие неприятно жужжащие соседи, чьи укусы чешутся и болят. Мы подскажем, как понять, кто вас покусал и, вообще, как снять зуб и покраснение.

Осы, пчелы и шмели

Одни из самых неприятных насекомых, с которыми приходится иметь дело. Кусаются они больно и, в зависимости от места укуса, могут спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию. Иногда приходится в срочном порядке обращаться к врачу. После укуса осы или пчелы место укуса начинает опухать в течение 20 минут, при этом воспаление сопровождается сильной болью. Первым делом необходимо извлечь жало пинцетом, после чего прикладываем к месту куса лед, обернутый в полотенце. Старайтесь пить как можно больше воды. Если чувствуете, что дыхание начинает затрудняться, отек усиливается или же появляется чувство тошноты, обязательно обратитесь к врачу.

Слепни, оводы, блохи, мокрецы

Кровососущие насекомые доставляют не меньше дискомфорта. С их укусом в наш организм поступает токсин, который и вызывает покраснение, зуд и сыпь. В большинстве случаев аллергические реакции на укусы этих насекомых не наступает, однако вы все равно должны отслеживать свое состояние. Чтобы снять неприятные симптомы, приложите к месту укуса холодный компресс, перед этим обработайте кожу дезинфицирующим средством. По ситуации примите антигистаминный препарат.

Муравьи