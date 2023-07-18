Какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты
Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как работают кроверазжижающие препараты. Эксперт подчеркнул, что антикоагулянты являются веществами, которые разжижают кровь. Об этом пишет Pravda.Ru.
«Для того чтобы кровь не превращалась в тромбы, придумали антикоагулянты. Эти антикоагулянты принимает человек, и у него кровь становится более текучая. Таким образом, мы можем делать профилактику тромбов. Если не принимать эти препараты, то это может приводить к инсульту или инфаркту», — сказал кардиолог.
Врач добавил, что такие лекарственные средства обычно назначают при заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой, при травмах, во время коронавируса, при наличии признаков тромбоза.