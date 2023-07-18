Какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты

«Для того чтобы кровь не превращалась в тромбы, придумали антикоагулянты. Эти антикоагулянты принимает человек, и у него кровь становится более текучая. Таким образом, мы можем делать профилактику тромбов. Если не принимать эти препараты, то это может приводить к инсульту или инфаркту», — сказал кардиолог.