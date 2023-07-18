Врач предупредил о способах заражения сибирской язвой

«Сибирская язва — это заболевание, которое привязано к определенной местности, потому что человек для сибирской язвы не является ключевым звеном для распространения инфекции. В данном случае животные играют большую роль. Сельскохозяйственные животные важны для того, чтобы поддерживать эту инфекцию в живой природе. А человек нет. Но большим плюсом является то, что от человека к человеку практически не заразиться. Как таковых переносчиков, как, например, у чумы, у сибирской язвы — нет, поэтому как таковой эпидемии нет. Вспышки заболевания вполне возможны. Проблема в чем заключается? В том, что источник находится в почве, а потом в воде, в определенной местности, например, на месте каких-то могильников (место захоронения трупов животных с сибирской язвой — прим. URA.RU). Сибирская язва очень долго может в этом состоянии выживать», — сообщает Крючков.