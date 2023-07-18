Онколог – о первых симптомах рака легких

Многие заболевания не имеют ярко выраженных симптом на ранних стадиях. Это касается в том числен и такого серьёзного заболевания, как рак лёгкого. Важно прислушиваться к своему организму даже по мелочам, ведь может оказаться, что незначительный кашель или усталость - сигнал от организма о большой опасности.