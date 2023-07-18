Онколог – о первых симптомах рака легких
Многие заболевания не имеют ярко выраженных симптом на ранних стадиях. Это касается в том числен и такого серьёзного заболевания, как рак лёгкого. Важно прислушиваться к своему организму даже по мелочам, ведь может оказаться, что незначительный кашель или усталость - сигнал от организма о большой опасности.
«Заболевание (рак лёгкого) продолжительное время течёт скрыто. Обычно первые симптомы рака лёгкого часто не имеют прямой связи с дыхательной системой, и заболевание проявляется общей симптоматикой: выраженная усталость, быстрая утомляемость, повышение температуры тела, немотивированная потеря массы тела», - отметила в беседе с RuNews24.ru врач-онколог Надежда Бриш.
Также среди частых симптомов рака лёгкого, которые могут свидетельствовать о начале заболевания, специалист выделила кашель, одышку, выделение мокроты с примесями.
«Данные симптомы могут наблюдаться как в начале заболевания, так и на поздней стадии. Очень многое в симптоматике зависит от расположения опухоли, её размеров, степени распространённости процесса и от гистологического типа самой опухоли», - объяснила врач.