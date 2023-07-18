Обычно вокруг говорят исключительно о пользе минеральной воды. Она и правда обладает множеством лечебных свойств: улучшает обмен веществ, помогает при снижении веса, выводит токсины из организма, уменьшает уровень холестерина. Однако минеральная вода подходит далеко не всем. При определенных видах заболеваний она может принести организму больше вреда, чем пользы.

"Рамблер" решил выяснить, людям с какими заболеваниями лучше отказаться от минеральной воды.

В видеоролике из социальной сети TikTok практикующий провизор Дарья, зарегистрированная под ником @pro_preparaty, рассказала, кому не стоит налегать на минеральную воду.

Во-первых, такой вид воды содержит большое количество натрия — солей. Гипертоникам не рекомендуется пить соленую воду. Во-вторых, высокая минерализация может быть также вредна при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем.

Потребление лечебной минеральной воды всегда стоит обговаривать на приеме у врача. А если вы хотите восполнить питьевой баланс, то хватит и обычной питьевой воды.