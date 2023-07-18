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Кардиолог объяснил, зачем нужны кроверазжижающие препараты

Антикоагулянты – это вещества, которые разжижают кровь, они позволяют предотвратить появление тромбов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кардиолога Андрея Кондрахина.

Кардиолог объяснил, зачем нужны кроверазжижающие препараты
© М24

Врач объяснил, что во время приема антикоагулянтов кровь человека становится более "текучей". Если человек откажется от приема, у него может возникнуть инфаркт или инсульт.

Эксперт добавил, что кроверазжижающие препараты обычно назначают при заболеваниях, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, во время коронавируса, а также при травмах и признаках артериального или венозного тромбоза.

Ранее кардиолог Евгения Кулакова рассказала, что бледная и сухая кожа, ногти синеватого оттенка, а также белые или желтоватые подкожные образования вокруг глаз могут указывать на наличие проблем с сердцем. При этом медик подчеркнула, что нет таких внешних признаков, которые бы стопроцентно были связаны с кардиологическими заболеваниями.

До этого Кулакова заявила, что если у человека пульс более 90 ударов в минуту, то это говорит о тахикардии. Причиной ее появления среди прочего может стать недосыпание, нервное напряжение, обильный прием пищи или повышение температуры окружающей среды.