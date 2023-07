Правда ли, что вакцина от COVID-19 может привести к смерти

А что на самом деле?

Непосредственно на сайте журнала The Lancet того исследования, о котором говорится в сообщениях в соцсетях, нет. Зато его "следы" можно найти на сайте Social Science Research Network (SSRN) — одного из ведущих электронных хранилищ научных трудов — в формате препринта, то есть ранней версии исследовательской работы, не прошедшей рецензирование в научном журнале. Этот препринт был опубликован 5 июля 2023 года — совместно с платформой Preprints with The Lancet (с англ. — "препринт с The Lancet"). Но уже вскоре он был удален, поскольку выводы исследования не подтверждаются его методологией.