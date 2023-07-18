Топ-7 диагнозов, которых на самом деле не существует

До сих пор в медицинских картах пациентов от мало до велика появляются записи о диагнозах, которых на самом деле не существует. Грешат этим не только частные центры, которые порой стараются навязать лишние платные услуги, но и государственные клиники. Многие из этих диагнозов – пережитки прошлого, но память крепка несмотря на то, что доказательная медицина их не приемлет.

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Вегетососудистая дистония

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Один из самых распространенных «диагнозов», выставляемых многим. Под него можно подвести все что угодно:

· учащенное сердцебиение;

· ощущение нехватки воздуха;

· головокружения и полуобморочные состояния;

· боли различной локализации, без видимой причины;

· нарушения когнитивных способностей;

· перепады настроения;

· слабость.

Симптомы более чем разнообразны, и некоторые врачи их объединяют под термином ВСД. Но согласно МКБ-10 такого диагноза нет.

МКБ-10 – международная классификация болезней. Это нормативный документ, в котором собрана общепринятая статистическая классификация медицинских диагнозов. Используется в здравоохранении всего мира.

Признаки ВСД соответствуют множеству заболеваний, иногда их сочетанию. И в первую очередь необходимо исключить: патологии щитовидной железы, анемию, болезни сердечно-сосудистой системы, депрессию и неврозы. Появлением таких симптомов по отдельности и тем более в сочетании пренебрегать не стоит, поэтому консультация врача всегда необходима.

Предынфарктное или предынсультное состояние

Еще один несуществующий диагноз в кардиологии. Инфаркт и инсульт – это острое нарушение кровообращения. Ни один врач не способен дать прогноз, и сказать, когда произойдет сосудистая катастрофа.

Максимум – это возможность говорить о повышенном риске закупорки сосудов, например, после обследования, когда были выявлены тромбы и атеросклеротические бляшки в сосудах.

Транзиторная ишемическая атака – термин, под которым понимают внезапные, но кратковременные неврологические расстройства, связанные с недостаточным поступлением крови и кислорода в клетки головного мозга. Такое состояние требует немедленной медицинской помощи, и его можно рассматривать как предвестник инсульта. Транзиторная ишемическая атака проявляется:

потерей ориентации в пространстве;

онемением части лица;

головокружением;

судорогами.

Несуществующие инфекции в гинекологии

Если доктор говорит о гарднереллезе, микоплазмозе, уреаплазмозе, то паниковать не стоит. Названия «болезней» происходят от микроорганизмов, вызывающих эти патологии. Но ни одного из перечисленных диагнозов нет. Более того, например, гарднерелла — нормальный представитель микробиома влагалища.

Более того, уреаплазмы и микоплазмы относят к условно-патогенным представителям микробиома. Поэтому без симптомов, их лечить не нужно. Но даже при наличии симптомов, не все так просто.

При нормальных условиях такие микроорганизмы не представляют опасности, исключительно при бесконтрольном росте. Но речь идет не о уреаплазмозе или гарднереллезе, а лишь о бактериальном вагинозе.

Эрозия шейки матки

Одни из самых любимых «диагнозов» российских гинекологов старой школы, а также некоторых недобросовестных частных медицинских центров. Согласно статистическим данным, диагноз эрозия шейки матки в России ставят гораздо чаще, чем в других странах. Но при обследовании зачастую никаких изменений нет. А речь идет лишь о смещении части тканей эндометрия матки.

Дисбактериоз

Еще один из самых популярных диагнозов, под который можно подвести все, что угодно. Но это не болезнь, в лучшем случае – симптом. Поэтому и диагноза такого не существует, лечение не требуется. Чаще дисбактериоз рассматривают как следствие хронических процессов в пищеварительном тракте.

Несмотря на ряд симптомов со стороны кишечника, это временное явление, которое проходит без последствий. Принимать дорогостоящие лекарства, сдавать анализы не обязательно. Как минимум они не информативны, а стоят дорого. Для скорейшего восстановления достаточно лишь следовать принципам правильного питания и не более.

Песок в почках

Такие «диагнозы» обычно ставит врач ультразвуковой диагностики или же рентгенодиагностики. Многих пациентов это пугает. «Песок в почках» — не диагноз, так врачи говорят о начальной стадии мочекаменной болезни, которая может развиваться, если не внести коррективы в образ жизни и питание.

Обычно такое состояние протекает без симптомов, диагностика случайна, но принять соответствующие меры нужно. В первую очередь соблюдать питьевой режим и диету.

Авитаминоз

Под этим термином пациенты понимают нехватку витаминов и снижение иммунитета. Кстати, такими терминами любят бросаться производители БАДов.

Если разобраться, то даже в самом употреблении термина есть грубые ошибки. Правильнее говорить – гиповитаминоз, где «гипо» — мало, недостаточно, проще говорят дефицит витаминов. Авитаминоз – их полное отсутствие. Такие состояния встречаются крайне редко, это скорее исключение из правил. Типичный пример авитаминоза – цинга.

Симптомы, которые приписывают авитаминозу, например, снижение работоспособности, особенно в межсезонье, сонливость чаще связаны с проявлением соматических патологий, и редко указывают на дефицит витаминов. Тем более, у людей, которые полноценно питаются.

Единственный витамин, которого действительно не хватает 60-100% людей – это витамин D. Однако прием такого витамина должен контролироваться врачом. Дозировка, график приема подбирается индивидуально.