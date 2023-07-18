Российский стоматолог назвала наиболее популярные заблуждения о кариесе

Российский врач-стоматолог Луиза Автандилян развенчала наиболее популярные мифы о кариесе.

© Vse24

По словам Автандилян, популярное мнение о том. что кариес возникает из-за сахара, на самом деле ошибочно. Сам по себе этот продукт не может вызвать кариес, однако при поедании сладостей во рту создаются благоприятные условия для развития бактерий, которые ослабляют зубную эмаль. Такой же эффект может оказать употребление картофеля, хлеба и выпечки.

Помимо этого, врач предупредила, что установка пломбы не может полностью защитить зуб от кариеса в будущем. Повторное поражение может начаться в любой момент, в том числе и под пломбой, по причине ошибки врача или несоблюдения гигиены пациентом.

Также Автандипян указала на ошибочность убеждения в заразности кариеса. Само по себе поражение зуба не передается другому человеку, однако вредоносные бактерии могут проникнуть в организм при использовании чужой посуды или при поцелуе.