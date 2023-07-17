Как статины помогают при атеросклерозе

«Но это не такой безвредный предмет, как хотелось бы. Они имеют массу побочных эффектов. И тут польза-вред должен взвешиваться в каждом случае индивидуально. Фармкомпании заработали на этом уже триллионы долларов на этих статинах и не хотят прислушиваться к мнению некоторых врачей», — сказал эксперт.