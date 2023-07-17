Как статины помогают при атеросклерозе
Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, как статины помогают бороться с холестерином, пишет Pravda.Ru
Конев подчеркнул, что статины замедляют синтез холестерина, который принимает активное участие в процессах атеросклероза. Это воздействие препятствует развитию осложнений атеросклероза и сокращает число сердечно-сосудистых катастроф: инфарктов и инсультов.
«Но это не такой безвредный предмет, как хотелось бы. Они имеют массу побочных эффектов. И тут польза-вред должен взвешиваться в каждом случае индивидуально. Фармкомпании заработали на этом уже триллионы долларов на этих статинах и не хотят прислушиваться к мнению некоторых врачей», — сказал эксперт.
Врач добавил, что никто не отрицает пользу статинов в первые месяцы после сосудистых катастроф, так как высок риск повторных инфаркта или инсульта. Специалист подчеркнул, что мало кто задумывается о побочном воздействии статинов.
«Существует вообще два типа атеросклероза. Есть тип атеросклероза, который заканчивается кальцинозом, а не образованием бляшек. Там вообще не показаны статины. А у нас кардиолоХи (я их так называю) вывели закономерность, что статины показаны всем, у кого есть признаки атеросклероза», — заключил врач.