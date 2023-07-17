Найдено новое эффективное лекарство для лечения рака простаты

Исследователи из Университета Майами открыли новый способ для лечения устойчивого к терапии рака предстательной железы.

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Новый препарат на основе цисплатина получил название Platin-L.

Как уточнили специалисты, цисплатин является мощным противораковым средством, однако его эффективность в лечении рака простаты не была полной. Тогда ученые решили нацелиться на белок CPT1A, который использует опухоль для получения энергии.

В результате исследований была разработана новая модификация цисплатина, который будет работать на уничтожение указанного белка. Препарат накапливается в клетках опухли, прерывая энергетический источник.