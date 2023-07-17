О кори и мерах ее профилактики

Если раньше корь относили к категории сугубо «детских заболеваний», то на сегодняшний день в группе риска находятся все непривитые или утратившие иммунитет к коревой инфекции люди вне зависимости от возраста.

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В группе риска:

• дети до 5-6 лет• беременные• люди с ослабленным иммунитетом• работники медицинской, торговой и педагогической сфер, а также те, кто находятся в ежедневном контакте со множеством потенциально инфицированных людей.

Большая Балашиха

Как происходит и передается заражение?

Болезнь передается воздушо-капельным путем, при этом вирус выделяется во внешнюю среду с при разговоре, во время кашля, чихания или даже дыхания.

Симптомы кори

Подозрение на корь должно возникнуть не тогда, когда вы видите сыпь, а раньше — когда вы заметили кашель, конъюнктивит, ринит.

Профилактика кори

Самым надежным защитником от вируса является вакцинация. Корь настолько заразна, что гигиеническая профилактика (мытьё рук, маска) при контакте с больным корью вряд ли поможет непривитому. Но про гигиеническую профилактику тоже надо помнить.

При малейших признаках заболевания обращайтесь к врачу! Для проведения прививки необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства. Вакцинация проводится бесплатно.