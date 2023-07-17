Какими напитками можно и нельзя запивать таблетки

Напитки, которыми мы запиваем таблетки, могут влиять на их воздействие на организм. Лучше всего запивать таблетки простой водой. Почему для этого не подходит кофе, чай, молоко, морсы или сладкая газировка – ответила врач-эндокринолог.

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Эндокринолог Зухра Павлова в телеграм-канале объяснила, что все таблетки содержат в своём составе действующее вещество, которое при соединении с другими действующими веществами может давать нежелательные реакции.

Ни в коем случае нельзя запивать таблетки алкоголем – почти все лекарства при соединении с алкоголем выдают нежелательные реакции, вплоть до тяжёлой интоксикации. Могут усилиться побочные эффекты, указанные в инструкции.

Сладкая газировка, соки, магазинный квас с сахаром также не подойдут. В их составе, как правило, есть красители, консерванты и другие вещества, способные вступить в нежелательные реакции с действующим веществом таблеток. Не говоря уже о том, что сладкие напитки в принципе нельзя отнести к полезным.

С осторожностью можно, но лучше не стоит запивать таблетки молоком – могут возникнуть затруднения с всасыванием лекарства. Кислые морсы и соки тоже в списке нежелательных: особенно, если речь идёт об аспирине или каких-то других таблетках, раздражающих стенки желудка. Чай и кофе – также рекомендуется не использовать, особенно, с тонизирующими таблетками или, наоборот, с успокоительными. Какао – полезный напиток, но для запивания таблеток также не подходит: в нём есть молоко и теобромин.