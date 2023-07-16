4 проблемы со здоровьем, которые влияют на набор веса

По данным ВОЗ, избыточную массу тела обнаружили у 2,2 миллиарда человек. Однако эта проблема может возникнуть не только из-за неправильного питания. Некоторые заболевания тоже способны привести к нежелательному повышению веса.

© Unsplash

Подробнее о причинах, которые влияют на набор веса, — в материале "Рамблера".

Видео дня

Щитовидная железа

Одна из наиболее распространенных причин — плохая работа щитовидной железы или гипертиреоз. Если у вас в организме имеется недостаток гормонов щитовидный железы, то это может привести к набору веса. Дефицит гормонов приводит к нарушению обмена веществ: метаболизм замедляется, калории сжигаются хуже, а потому жиров запасается больше. Исследование 2022 года показало, что мужчины, которые лечились от гипертиреоза, стабильно набирали 8 килограммов веса, а женщины — 5 килограммов.

Гормон пролактин

Другая причина — повышение гормона пролактина или гиперпролактинемия. Исследования показывают, что пролактин воздействует на жировую ткань и скорость обмена веществ. Этот гормон снижает метаболизм жиров, а потому гиперпролактинемия часто сопровождается увеличением массы тела. В норме этот гормон может быть повышен только у беременных или кормящих грудью женщин.

Кортизол

Повышение уровня кортизола — синдром Кушинга — тоже влияет на значительное увеличение веса. Кортизол является гормоном стресса, и если он постоянно вырабатывается в избыточном количестве, то это может привести к перераспределению жира и появлению абдоминального ожирения. Другими словами, избыточный жир будет откладываться в области туловища и внутренних органов. При высоком кортизоле стоит нормализовать сон, стараться расслабляться и восполнить дефицит витаминов в организме.

Углеводный обмен