4 проблемы со здоровьем, которые влияют на набор веса
По данным ВОЗ, избыточную массу тела обнаружили у 2,2 миллиарда человек. Однако эта проблема может возникнуть не только из-за неправильного питания. Некоторые заболевания тоже способны привести к нежелательному повышению веса.
Подробнее о причинах, которые влияют на набор веса, — в материале "Рамблера".
Щитовидная железа
Одна из наиболее распространенных причин — плохая работа щитовидной железы или гипертиреоз. Если у вас в организме имеется недостаток гормонов щитовидный железы, то это может привести к набору веса. Дефицит гормонов приводит к нарушению обмена веществ: метаболизм замедляется, калории сжигаются хуже, а потому жиров запасается больше. Исследование 2022 года показало, что мужчины, которые лечились от гипертиреоза, стабильно набирали 8 килограммов веса, а женщины — 5 килограммов.
Гормон пролактин
Другая причина — повышение гормона пролактина или гиперпролактинемия. Исследования показывают, что пролактин воздействует на жировую ткань и скорость обмена веществ. Этот гормон снижает метаболизм жиров, а потому гиперпролактинемия часто сопровождается увеличением массы тела. В норме этот гормон может быть повышен только у беременных или кормящих грудью женщин.
Кортизол
Повышение уровня кортизола — синдром Кушинга — тоже влияет на значительное увеличение веса. Кортизол является гормоном стресса, и если он постоянно вырабатывается в избыточном количестве, то это может привести к перераспределению жира и появлению абдоминального ожирения. Другими словами, избыточный жир будет откладываться в области туловища и внутренних органов. При высоком кортизоле стоит нормализовать сон, стараться расслабляться и восполнить дефицит витаминов в организме.
Углеводный обмен
Самая частая проблема — нарушение углеводного обмена, которое может быть при диабете, преддиабете, инсулинорезистентности. Обычно углеводы, которые поступают в организм с пищей, расщепляются на глюкозу и другие элементы, а после переработки в толстом кишечнике попадают в кровь. У здорового человека после еды концентрация сахара в крови повышается, а инсулин ее снижает до нормального уровня. Однако сбой в этом процессе приводит к появлению проблем со здоровьем и, как следствие, — повышению веса.