Врач рассказал, с чем опасно сочетать алкоголь

"Многие любят намешать какой-нибудь коктейль с грейпфрутовым или соком других цитрусовых. Но в печени цитрусы конкурируют с алкоголем за то, чтобы быстрее всосаться и вывестись. В итоге токсические вещества обезвреживаются с меньшей скоростью. То есть с цитрусовыми алкоголь оказывает большее повреждающее воздействие на печень и организм в целом, чем без них", – предупредил специалист.