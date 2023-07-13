Врач рассказал о вреде использования лекарств на основе марихуаны

Вред такие лекарства могут принести, если их употребляют бесконтрольно и не по назначению. Марихуана считается легким наркотиком, после нее можно перейти на более тяжелые, так как у человека перестает вырабатываться эндорфин — защитное вещество, и в итоге у человека может появиться зависимость, — рассказала Масленникова.