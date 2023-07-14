Клещ пролетел на человеке 4000 км и атаковал спустя неделю: к чему это привело

Турист из Москвы отдыхал на Байкале, а по возвращению в столицы был укушен клещом. О том, чем это грозит, читайте в материале "Рамблера".

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Оказалось, что клещ прицепился к 33-летнемумосквичу еще на Байкале, затем пролетел с ним больше 4000 км в Москву и только спустя недели атаковал. А результате - у мужчины подозрение на боррелиоз, потому что клещ согласно экспертизе был заражен.

Сейчас клещ срочно проходит обследования, чтобы пресечь болезнь на ранней стадии. Последствия заражения могут быть страшными

К чему может привести боррелиоз

Боррелиоз, также известный как болезнь Лайма, является инфекционным заболеванием, которое передается человеку через укус зараженного клеща. Если заболевание не лечится, оно может привести к серьезным последствиям, таким как:

1. Повреждение нервной системы: Боррелиоз может привести к воспалению мозга и спинного мозга, что может привести к судорогам, параличу и другим нарушениям нервной системы.

2. Сердечные проблемы: Некоторые люди с боррелиозом могут развить сердечные проблемы, такие как аритмия и воспаление сердца.

3. Артрит: Боррелиоз может вызвать воспаление суставов, что может привести к боли и ограничению движений.

4. Проблемы с кожей: Некоторые люди с боррелиозом могут развить красную, круглую сыпь на коже, которая распространяется от места укуса.

5. Ухудшение общего состояния: Не леченный боррелиоз может привести к усталости, головной боли, лихорадке и другим симптомам, которые могут значительно ухудшить качество жизни.

В целом при неблагоприятном течении болезни происходит распространение заражения по различным органам и тканям, что может привести к развитию перикардита, менингита, атрофического акродерматита и хронического Лайм-артрита.