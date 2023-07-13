Грыжа: симптомы, причины, лечение

Грыжа — одно из самых распространенных хирургических заболеваний. При грыже внутренние органы выпячиваются либо из одной полости в другую, либо наружу через естественное или патологически сформированное отверстие. Чаще всего встречаются именно паховые грыжи.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении грыжи — в материале "Рамблера".

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Симптомы

На совсем ранней стадии обнаружить грыжу бывает крайне трудно, потому что симптомы проявляются слабо. Несмотря на это, пациенты все равно часто игнорируют их наличие и далеко не сразу обращаются за медицинской помощью при дискомфорте. Чтобы понять, может ли у вас быть грыжа, стоит обратить внимание на следующие признаки:

В том месте, где сместился внутренний орган, обычно образуется бугорок. На ранних стадиях он может не болеть, а доставлять лишь визуальный дискомфорт. Обратите на него внимание.

Начнете испытывать боль. Ткани растягиваются слишком сильно, что вызывает раздражением рецепторов в патологическом участке.

Вас будет тошнить, появятся икота и рвота. Такие специфические симптомы характерны для диафрагмальной грыжи.

Нарушаются функции органа, который попал в грыжевой мешок. Наиболее часто повреждается кишечник. Все это может сопровождаться вздутием живота, отрыжкой и запорами.

Повышается температура тела, а кожа краснеет. Это означает, что в проблемном участке возникло воспаление.

Если болезнь запустить, то у человека начнется ущемление грыжи. В этом случае боли будут сильнее, выпячивание покраснеет. Появится риск развития некроза тканей и возникновения бактериальной инфекции. Пациента будет знобить и лихорадить.

Причины

Многое зависит от того, в каком месте грыжа появилась. Однако наиболее частыми факторами, которые повышают риск развития грыжи, обычно являются:

Особенности организма и анатомии. К ним относят наследственность, образ жизни, половые и возрастные различия в строении тела, физическую подготовку.

Беременность. При такой огромной физической нагрузке некоторые петли кишечника часто сильно выпячиваются.

Физические перенапряжения. Часто с грыжей сталкиваются грузчики, которые носят огромные тяжести.

Грыжа живота часто возникает у людей с ослабленными брюшными стенками. Они могут стать такими из-за дефектов, которые образовались в результате травмы или операции.

Лечение

Самый распространенный и эффективный способ лечения грыжи — хирургическая операция. Ее используют, чтобы убрать поврежденные ткани в случае ущемления грыжи, устранить дефекты мышечной стенки и восстановить анатомию.

Операции либо открытые, либо малоинвазивные, то есть с меньшим вмешательством в организм. Во втором случае применяют эндоскоп. Все зависит от клинического состояния пациента, особенностей конкретного вида грыжи и ее размеров.

Другие способы: