Что такое вакцина от менингококковой инфекции и почему она актуальна

В 2025–2030 годах Министерство здравоохранения должно включить прививки от менингококковой инфекции в национальный календарь профилактических вакцинаций.

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Помимо этого, необходимо повышать культуру граждан в отношении профилактики вирусных инфекций. Самое важное — наставлять детей и подростков, которые должны придерживаться здорового образа жизни. А врачам стоит не только лечить, но и помогать с профилактикой заболеваний.

Напомню, что сейчас очень актуальны вакцины от менингококковой инфекции (ГФМИ) и ее разновидностей, таких как менингит, пневмококк и гемококк. Само заболевание напоминает коронавирус или грипп. В потенциальной опасности для этого заболевания находятся 90 процентов населения, у остальных, возможно, есть иммунитет. В этой ситуации даже носители вируса могут причинить серьезный вред здоровью окружающих.

Особенно уязвимы в борьбе против менингококковой инфекции маленькие дети до пяти лет с еще не до конца сформировавшейся иммунной системой и старшее поколение от 45 до 64 лет, у которых уже начинает ухудшаться здоровье. При этом существует эффективное и современное лечение так называемыми моноклональными антителами.

Их разрабатывают в лаборатории и вводят пациентам при специализированной терапии. Эти иммуноглобулины, содержащиеся в лекарстве, вызывают точечную ответную реакцию организма, чтобы защитить его от атаки ГФМИ. Однако производители антител предупреждают, что средство работает только при вакцинации пациента.

В нашей стране существуют очень хорошие методы лечения, в том числе и прививки. Один из типов — конъюгированная вакцина — считается будущим медицины. Она не вызывает побочных эффектов и помогает выработать клеточную память.