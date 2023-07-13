Офтальмолог сообщила, что личинки глазного клеща живут на ресницах 70% людей

Специалист рассказал, как понять, что человек заражен глазным клещом.

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По словам руководителя отдела диагностики Центра микрохирургии глаза «Я вижу», офтальмолога Вероники Кийко, обнаружить глазных клещей можно на ресницах 70% людей. Обычно они обитают там и никак себя не проявляют.

Но если у человека снижается местный иммунитет, паразиты начинают быстро размножаться, поэтому их экскременты начинают оказывать токсико-аллергическое воздействие, провоцируя покраснения и шелушение, предупредил главный офтальмолог Башкирии Айдар Ямлиханов в разговоре порталом «Пруфы».

Заподозрить воздействие на глаза клещей можно, если у человека появились зуд и раздражение в области век, гнойники и гнойные корочки по линии роста ресниц, отеки и уплотнение в этой области.

«Все чаще обнаруживаем признаки демодекоза у пациенток с наращенными ресницами — идеальным местом для размножения личинок клеща: они селятся у основания крепления волоса и питаются клеем, кожным салом», — пояснила эксперт.