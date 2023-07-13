Офтальмолог сообщила, что личинки глазного клеща живут на ресницах 70% людей

Офтальмолог Кийко сообщила, что личинки глазного клеща живут на ресницах 70% людей
Специалист рассказал, как понять, что человек заражен глазным клещом.
По словам руководителя отдела диагностики Центра микрохирургии глаза «Я вижу», офтальмолога Вероники Кийко, обнаружить глазных клещей можно на ресницах 70% людей. Обычно они обитают там и никак себя не проявляют.
Но если у человека снижается местный иммунитет, паразиты начинают быстро размножаться, поэтому их экскременты начинают оказывать токсико-аллергическое воздействие, провоцируя покраснения и шелушение, предупредил главный офтальмолог Башкирии Айдар Ямлиханов в разговоре порталом «Пруфы».
Заподозрить воздействие на глаза клещей можно, если у человека появились зуд и раздражение в области век, гнойники и гнойные корочки по линии роста ресниц, отеки и уплотнение в этой области.
«Все чаще обнаруживаем признаки демодекоза у пациенток с наращенными ресницами — идеальным местом для размножения личинок клеща: они селятся у основания крепления волоса и питаются клеем, кожным салом», — пояснила эксперт.
Кийко предупредила, что если не лечить данное состояние вовремя, заболевание может перейти в хроническую стадию, из-за чего возникнет блефарит или дерматит.