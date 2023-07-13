Как вовремя распознать простатит

Уролог Смерницкий: у четверти больных простатитом симптомы проявляются слабо. В результате вместо того, чтобы бежать к специалисту, человек поначалу не обращает внимания на проблему, а потом занимается самолечением. Если вовремя не обратиться к врачу, последствия могут быть печальными. О том, как распознать и не упустить хронический простатит, рассказал врач высшей категории, уролог ЦКБ «РЖД-Медицина» Андрей Смерницкий.

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Простатит — одно из самых распространённых заболеваний у мужчин. В той или иной степени симптомы проявляются у 65% представителей сильного пола. И, конечно, проблема сказывается на качестве жизни — снижается либидо, начинаются проблемы с эрекцией, отсюда психическое напряжение и хронический стресс. И это далеко не полная картина.

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Симптомы простатита

Их на самом деле много, но врач Смерницкий назвал Life.ru три главных, которые образуют «простатическую триаду». В неё входят:

боль;

дизурия (болезненное мочеиспускание);

нарушение сексуальной функции.

Боли при простатите

Врач объяснил, что обычно это заболевание вызывает боли в мошонке, промежности (может отдавать в половой член), бедре, крестце или прямой кишке. Также при обострении может появиться дискомфорт при эякуляции. Болеть может по-разному, поэтому не все мужчины сразу побегут к врачу.

Мочеиспускание при простатите

Уролог уточнил, что поход в туалет по-маленькому может сопровождаться болью, жжением, а ещё чувством неполного опорожнения мочевого пузыря. Стоит обратить внимание и на струю мочи. Слабая и прерывистая — тревожный звоночек. Ещё пациенты с простатитом отмечают зуд и чувство холода в промежности.

Секс при простатите

Самые частые проблемы, которые возникают в половой жизни при хроническом простатите, — ранняя эякуляция и нарушение эрекции. Эти симптомы переносятся мужчинами особенно тяжело — возникает стресс и пропадает аппетит.

Последствия простатита

Врач объяснил, что многие мужчины не склонны чуть что сразу бежать к урологу. А зря. Ведь последствия возникают серьёзные:

эректильная дисфункция;

воспаление яичек;

бесплодие;

камни в простате;

острая задержка мочи.

Как отличить простатит от рака простаты

Эти два заболевания очень схожи по своим симптомам. Основной указатель — проблемы с мочеиспусканием. Отличить одно от другого поможет только анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и ряд других обследований. ПСА повышен будет в обоих случаях, а вот МРТ и индекс здоровья простаты уже не дадут ввести себя в заблуждение.