Гепатит А: симптомы, причины, лечение

Гепатит А многие называют желтухой. Это воспалительное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А (сокращенно - ВГА).

"Рамблер" рассказывает, как можно заразиться гепатитом А, какие симптомы у заболевания и как его лечить.

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Симптомы гепатита А

Утомляемость и слабость.

Снижение аппетита.

Тошнота, рвота, диарея.

Боли в животе, чаще всего справа вверху.

Пожелтение кожи и глазных яблок, из-за чего заболевание в народе называют желтухой.

Потемнение мочи и осветление кала.

Кожный зуд.

Повышение температуры.

Недомогание.

Симптомы проявляются не сразу, как правило, на это требуется от двух до шести недель после того, как вирус гепатита А попадет в организм. Еще несколько недель проходит, прежде чем симптомы уйдут. Правда некоторым людям нужно несколько месяцев, чтобы выздороветь.

Причины

Заражение вирусом гепатита А происходит фекально-оральным способом. Огромное количество вирусов содержится в кале больного человека, при несоблюдении им правил гигиены риску заражения подвергаются окружающие его люди. Также вирус гепатита А может долго сохраняться в теплой воде, при купании в зараженных водоемах также легко заразиться. Неслучайно гепатит А называют болезнью грязных рук. Мыть руки необходимо после каждого похода в туалет, также обязательно мыть руки перед едой, а кроме того жизненно необходимо мыть овощи и фрукты.

Лечение

Гепатит А могут лечить от 14 до 42 дней, все зависит от тяжести заболевания и того, насколько силен иммунитет заболевшего. В инфекционной больнице пациенты могут находиться 3-4 недели, а после продолжать лечение дома.

Как правило, лечение гепатита А предполагает:

Покой и соблюдение режима. Важно отдыхать и избегать физической нагрузки, чтобы дать организму время для восстановления.

Правильное питание. Рекомендуется употреблять легкую пищу, богатую питательными веществами, такими как фрукты, овощи, нежирные белки и гранатовый сок. Отказ от алкоголя и жирной пищи также рекомендуется.

Симптоматическое лечение. Для облегчения симптомов, таких как лихорадка, боль в животе или тошнота, могут использоваться лекарства, рекомендуемые врачом.

Гидратация. Важно употреблять достаточное количество воды для предотвращения обезвоживания.

Профилактика передачи инфекции другим людям. Регулярное мытье рук с мылом и избегание контакта с другими людьми.

Противовирусные препараты назначаются по решению врача.

Обычно гепатит А проходит без осложнений, и большинство людей полностью выздоравливают через несколько недель или месяцев.

Профилактика гепатита А