$90.18-0.45100.68+0.79

Гепатит А: симптомы, причины, лечение

Гепатит А многие называют желтухой. Это воспалительное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А (сокращенно - ВГА).

"Рамблер" рассказывает, как можно заразиться гепатитом А, какие симптомы у заболевания и как его лечить.

Видео дня

Симптомы гепатита А

  • Утомляемость и слабость.
  • Снижение аппетита.
  • Тошнота, рвота, диарея.
  • Боли в животе, чаще всего справа вверху.
  • Пожелтение кожи и глазных яблок, из-за чего заболевание в народе называют желтухой.
  • Потемнение мочи и осветление кала.
  • Кожный зуд.
  • Повышение температуры.
  • Недомогание.

Симптомы проявляются не сразу, как правило, на это требуется от двух до шести недель после того, как вирус гепатита А попадет в организм. Еще несколько недель проходит, прежде чем симптомы уйдут. Правда некоторым людям нужно несколько месяцев, чтобы выздороветь.

Причины

Заражение вирусом гепатита А происходит фекально-оральным способом. Огромное количество вирусов содержится в кале больного человека, при несоблюдении им правил гигиены риску заражения подвергаются окружающие его люди. Также вирус гепатита А может долго сохраняться в теплой воде, при купании в зараженных водоемах также легко заразиться. Неслучайно гепатит А называют болезнью грязных рук. Мыть руки необходимо после каждого похода в туалет, также обязательно мыть руки перед едой, а кроме того жизненно необходимо мыть овощи и фрукты.

Лечение

Гепатит А могут лечить от 14 до 42 дней, все зависит от тяжести заболевания и того, насколько силен иммунитет заболевшего. В инфекционной больнице пациенты могут находиться 3-4 недели, а после продолжать лечение дома.

Как правило, лечение гепатита А предполагает:

  • Покой и соблюдение режима. Важно отдыхать и избегать физической нагрузки, чтобы дать организму время для восстановления.
  • Правильное питание. Рекомендуется употреблять легкую пищу, богатую питательными веществами, такими как фрукты, овощи, нежирные белки и гранатовый сок. Отказ от алкоголя и жирной пищи также рекомендуется.
  • Симптоматическое лечение. Для облегчения симптомов, таких как лихорадка, боль в животе или тошнота, могут использоваться лекарства, рекомендуемые врачом.
  • Гидратация. Важно употреблять достаточное количество воды для предотвращения обезвоживания.
  • Профилактика передачи инфекции другим людям. Регулярное мытье рук с мылом и избегание контакта с другими людьми.
  • Противовирусные препараты назначаются по решению врача.

Обычно гепатит А проходит без осложнений, и большинство людей полностью выздоравливают через несколько недель или месяцев.

Геморрой: симптомы, причины, лечение

Профилактика гепатита А

  1. Вакцинация. Существует эффективная вакцина против гепатита А, которая рекомендуется для всех людей, особенно для тех, кто планирует поездку в страны с высоким уровнем заболеваемости.
  2. Регулярное мытье рук с мылом и водой перед едой и после посещения туалета.
  3. Отказ от питьевой воды из загрязненных источников, вместо этого лучше пить бутилированную воду.
  4. Правильная обработка и приготовление пищи, особенно мяса и морепродуктов.
  5. Избегание контактов с инфицированными людьми.
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости