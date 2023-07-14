Гепатит А: симптомы, причины, лечение
Гепатит А многие называют желтухой. Это воспалительное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А (сокращенно - ВГА).
"Рамблер" рассказывает, как можно заразиться гепатитом А, какие симптомы у заболевания и как его лечить.
Симптомы гепатита А
- Утомляемость и слабость.
- Снижение аппетита.
- Тошнота, рвота, диарея.
- Боли в животе, чаще всего справа вверху.
- Пожелтение кожи и глазных яблок, из-за чего заболевание в народе называют желтухой.
- Потемнение мочи и осветление кала.
- Кожный зуд.
- Повышение температуры.
- Недомогание.
Симптомы проявляются не сразу, как правило, на это требуется от двух до шести недель после того, как вирус гепатита А попадет в организм. Еще несколько недель проходит, прежде чем симптомы уйдут. Правда некоторым людям нужно несколько месяцев, чтобы выздороветь.
Причины
Заражение вирусом гепатита А происходит фекально-оральным способом. Огромное количество вирусов содержится в кале больного человека, при несоблюдении им правил гигиены риску заражения подвергаются окружающие его люди. Также вирус гепатита А может долго сохраняться в теплой воде, при купании в зараженных водоемах также легко заразиться. Неслучайно гепатит А называют болезнью грязных рук. Мыть руки необходимо после каждого похода в туалет, также обязательно мыть руки перед едой, а кроме того жизненно необходимо мыть овощи и фрукты.
Лечение
Гепатит А могут лечить от 14 до 42 дней, все зависит от тяжести заболевания и того, насколько силен иммунитет заболевшего. В инфекционной больнице пациенты могут находиться 3-4 недели, а после продолжать лечение дома.
Как правило, лечение гепатита А предполагает:
- Покой и соблюдение режима. Важно отдыхать и избегать физической нагрузки, чтобы дать организму время для восстановления.
- Правильное питание. Рекомендуется употреблять легкую пищу, богатую питательными веществами, такими как фрукты, овощи, нежирные белки и гранатовый сок. Отказ от алкоголя и жирной пищи также рекомендуется.
- Симптоматическое лечение. Для облегчения симптомов, таких как лихорадка, боль в животе или тошнота, могут использоваться лекарства, рекомендуемые врачом.
- Гидратация. Важно употреблять достаточное количество воды для предотвращения обезвоживания.
- Профилактика передачи инфекции другим людям. Регулярное мытье рук с мылом и избегание контакта с другими людьми.
- Противовирусные препараты назначаются по решению врача.
Обычно гепатит А проходит без осложнений, и большинство людей полностью выздоравливают через несколько недель или месяцев.
Профилактика гепатита А
- Вакцинация. Существует эффективная вакцина против гепатита А, которая рекомендуется для всех людей, особенно для тех, кто планирует поездку в страны с высоким уровнем заболеваемости.
- Регулярное мытье рук с мылом и водой перед едой и после посещения туалета.
- Отказ от питьевой воды из загрязненных источников, вместо этого лучше пить бутилированную воду.
- Правильная обработка и приготовление пищи, особенно мяса и морепродуктов.
- Избегание контактов с инфицированными людьми.