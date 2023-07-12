Малышева назвала смертельное заболевание, грозящее дачникам

Грызуны, живущие в дачном доме или в огороде, являются переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом, также известной как мышиная лихорадка, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

По ее словам, для того чтобы заразиться, достаточно вдохнуть пыль, содержащую микроскопические частицы мышиного помета.

Мыши есть на дачах, во всех деревенских домах, где вы живете. Мышиный помет, который там валяется – именно вот таким образом передается заражение. Достаточно подмести пол, чтобы эта пыль из экскрементов [осела на слизистую], - сказала Малышева.

Она объяснила, что заболевание разрушает мелкие кровеносные сосуды, что приводит к почечной недостаточности и дисфункции. Лихорадка проявляется высокой температурой, сильной головной болью, временной потерей зрения и задержкой мочи. Кроме того, на теле заболевшего появляются маленькие кровоизлияния, лопаются капилляры в глазах.