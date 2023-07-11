Россиянам назвали повышающие риск диабета лекарства

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали препараты, которые повышают риск развития диабета. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи рассказали, что таким побочным эффектом обладают статины. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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«У людей, которые принимают статины, повышаются шансы развития сахарного диабета», — отметил Гандельман.

Малышева объяснила, что уровень сахара контролирует гормон инсулин, стимулирующий выработку белков, которые доставляют глюкозу в клетку.

«Статины снижают способность инсулина вырабатывать белки — переносчики глюкозы. Глюкоза в крови есть, она все выше и выше, а белков нет, поэтому сахар повышается», — добавила она.

Малышева настоятельно рекомендовала пациентам, которые принимают статины, регулярно измерять уровень сахара в крови. Гандельман также отметил, что риск развития диабета сильнее всего повышает розувастатин. При этом специалисты подчеркнули, что статины продлевают жизнь, несмотря на этот побочный эффект, даже у диабетиков.

«Если будут побочные эффекты, мы будем бороться и знаем как, но жизнь статины продлевают», — заключила Малышева.