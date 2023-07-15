Одним из распространенных заболеваний у детей является синдром «рука-нога-рот», вызванный вирусом Коксаки.

Вирус Коксаки – это инфекция, которая передается через контакт с зараженными предметами или с другими детьми, которые являются носителями вируса.

Главный симптом заболевания – высыпания на коже, обычно на ладонях рук, стопах ног и вокруг рта. Высыпания могут быть воспаленными, выглядеть как волдыри или язвы. Другие симптомы могут включать лихорадку, боль в горле, потерю аппетита и раздражительность.

Важно помнить, что синдром «рука-нога-рот» является самоограничивающимся заболеванием и обычно проходит через несколько дней или недель. Как правило, лечение этого недуга включает в себя симптоматическую терапию, например, прием жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание, и противовоспалительные препараты для снятия болевого синдрома и лихорадки.

Об этом рассказал врач-дерматолог Лев Кульков.