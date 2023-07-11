«После вакцинации»: Мясников рассказал, чем опасен синдром Гийена — Барре

Синдром Гийена — Барре, из-за которого недавно в Перу ввели режим ЧС, может проявиться после любой вакцинации или быть вызван гриппом или коронавирусом. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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— После любой вакцинации – не только от ковида – после любой разновидности вакцины может быть синдром Гийена — Барре, — заявил он.

Однако точно определить связь между синдромом и вакцинами трудно из-за малого числа случаев самого синдрома. Кроме того, случаи этого заболевания есть и в России. Так, Мясников рассказал, что в своей больнице он каждый месяц фиксирует от одного до трех случаев синдрома Гийена — Барре.

Однако следует подчеркнуть, что никаких вспышек в россии произойти не может, так как это не инфекционное заболевание, а реакции на инфекцию, передает слова Мясникова ОСН.