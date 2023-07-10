8 эффективных способов усмирить боль в спине

Необходимость долго сидеть на одном месте часто приводит к хронической боли в спине и дискомфорту. Следующие восемь советов помогут разобраться, как решить эту проблему.

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Сидеть в правильной позе

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Меньшее, что можно предпринять, — наконец-то взять ответственность за правильное положение своей спины. Если позвоночник целыми днями пребывает в форме вопросительного знака, естественно, боли дадут о себе знать. Самоконтроль необходим, чтобы снизить нагрузку на спину. Старайтесь держаться прямо, обязательно расслабьте плечи. Ноги при этом должны не болтаться, а стоять на полу. Главное — не сутулиться и не нагибаться вперед.

Работать за стоячим столом

При болях в спине из-за постоянной работы сидя логично будет рассмотреть все возможные альтернативы. Столы для работы стоя встречаются редко, но при желании найти такой можно. Кисти и предплечья должны спокойно лежать на столешнице, без необходимости напрягать плечи. Высота в идеале регулируется. Еще лучше — если будет возможность превратить такой стол в привычный низкий, чтобы чередовать положения в течении дня.

Подобрать удобное кресло

Правильно подобранная спинка кресла обеспечит дополнительную поддержку в течение дня и поспособствует улучшению осанки. Основной критерий выбора — поддержка поясницы. Не стоит недооценивать значение удобного стула или кресла, ведь это вопрос не только дополнительного комфорта, но и здоровья в долгосрочной перспективе. Подходящая качественная спинка существенно снизит нагрузку на вашу спину.

Регулярно делать перерывы

Кажется, не существует человека, который никогда не слышал бы о рекомендации делать регулярные перерывы. Но многие ли соблюдают ее? А ведь достаточно нескольких минут, чтобы немного пройтись и размяться. Чтобы маленькие перерывы быстрее превратились в полезную привычку, смело устанавливайте напоминания на любом удобном гаджете. За качество работы при этом переживать не стоит, размышлять о рабочей рутине не обязательно сидя.

Разгрузить поясницу

Когда нет возможности выбрать рабочее кресло, на помощь приходит лайфхак — разгрузить поясницу подручными средствами. Подложите под нижнюю часть спины подушку или, к примеру, валик из полотенца. Они послужат дополнительной поддержкой для естественного изгиба позвоночника, вам станет значительно легче. Меньше напряжения — меньше боли.

Тренировать спину

Увы, дни напролет в офисном кресле за тренировку не считаются. И все же укреплять мышцы не обязательно только на тренажерах в спортзале. Вы можете выполнять упражнения для спины, даже не выходя из дома: от йоги до мостика — на ваш вкус. Улучшить кровообращение, а заодно и общее самочувствие способны также анаэробные упражнения, например плавание или ходьба.

Делать растяжку сидя

Нет возможности встать даже ненадолго? Не беда, разминку для спины без проблем можно делать даже сидя. Элементарные наклоны в разные стороны обязательно возымеют эффект, изменения вы почувствуете сразу же, главное — повторять растяжку регулярно: раз в тридцать минут. Такая физминутка уменьшит скованность. Не забывайте про осторожность: не стоит делать резкие движения и упражнения, вызывающие дискомфорт.

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