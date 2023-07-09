Дерматовенеролог: при укусах насекомых нужно сперва обработать рану

Дерматовенеролог Филёва: при укусах насекомых нужно сперва обработать рану. И выпить антигистаминный (противоаллергический) препарат. Это самые основные действия, которые нужно выполнить, если кто-то решил вас ужалить. Конечно, у каждого случая есть свои нюансы, о них будет ниже. Летом эти советы особенно актуальны, ведь именно сейчас происходит разгул всякой нечисти, которая так и норовит испить вашей крови.

© Секрет Фирмы

Всех летних и окололетних гадов можно разделить на две категории: на тех, кто хочет попить кровушки, и тех, кто не хочет и просто защищается как умеет, объяснила «Доктору Питеру» врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва. Но, как бы то ни было, они все при укусе впрыскивают токсин, который либо мешает крови свернуться, либо просто должен нанести вред. Сейчас разберёмся, как этого вреда не допустить.

Видео дня

1. Комары и мошки обычно бесхитростно хотят крови, но их укусы нередко вызывают покраснение, зуд, отёки и даже сыпь. Особенно в этом плане преуспевают мошки. Все эти ребята могут переносить инфекции, но в средней полосе России наткнуться на малярийного комара очень сложно. А вот на юге, особенно в жарких тропических странах — уже как нечего делать. Поэтому планируем отпуск осторожненько.

Что делать после укуса: Не чешите ранку (знаем, что хочется, но терпите, иначе пойдёт воспаление).

Приложите холодный компресс, но ненадолго.

Обработайте ранку антисептиком.

Нанесите антигистаминный гель или крем, подойдёт успокаивающее или охлаждающее средство с эфирными маслами (например, ментолом или камфорой).

После консультации с врачом примите антигистамин и внутрь — подойдут таблетки или капли.

Если отёк образовался где-то на шее или лице, то срочно бегите в больницу — он может перекрыть дыхательные пути и всё, баста, и не в смысле Вася Вакуленко.

2. Клещи тоже хотят от нас крови и коварно кусают незаметно, в этом и их опасность. К тому же эта мелкота переносит множество инфекций, от которых не поможет и бабушкин заговор. Среди них клещевой энцефалит и боррелиоз, которые поражают нервную систему и могут привести к инвалидности или даже смерти.

Что делать после укуса: Нужно снять клеща, но при этом не давить на его брюшко, чтобы слюна не попала в ранку.

Отвезите клеща в лабораторию. Если он заразный — врач тут же назначит лечение.

Если клеща потеряли, то запомните время укуса и следите за самочувствием. Если появятся какие-то приколы вроде температуры, головной боли, сыпи на коже, слабости или спазма, то бегом к врачу.

3. Пчёлы и осы хотят не крови, а наших страданий, поэтому те начнутся сразу во время укуса. Его вы почувствуете мгновенно, потому что появится резкая боль. Дальше всё по классике — краснеет, отекает, зудит. Обычно укусы ос и пчёл не опасны, но есть нюансы, например, непереносимость или отёк Квинке. Поэтому внимательно следим за собой, особенно если ужалили в лицо или шею. Если они начинают сильно пухнуть или возникают проблемы с дыханием, то пьём антигистамин и летим в больницу.

Что делать после укуса: Если это была пчела, то нужно вытащить жало и взгрустнуть о погибшей пчёлке (оно выглядит как заноза). Если это была оса — ничего доставать не нужно, вы у неё не последняя жертва (но можете назвать её нехорошим словом).

Промойте место укуса водой, мылом или антисептиком, чтобы убрать остатки яда и обеззаразить укус.

Сделайте холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отёк.

Если укус ну очень болит, можно выпить обезболивающее на основе ибупрофена.

А если очень чешется, то можно развести соль и соду до состояния кашицы и положить её на ранку.

4. Бонус — змея. Она жалит, когда чувствует угрозу, а так ей ничего от вас не надо. Причём укус можно в первое время и не заметить или спутать с укусом любого насекомого или вообще какой-нибудь веткой. Укус змеи очень опасен и его нужно лечить сразу или как только заметили, а то бывают и смертельные случаи.

Что делать после укуса: Сразу вызвать скорую помощь.

Запомнить змею, а ещё лучше её сфотографировать, так врачам будет проще идентифицировать яд.

Не бегать в панике, не размахивать руками — сядьте смирно и старайтесь не нервничать, чтобы не разгонять токсин по телу.

Отсасывать яд, делать жгут или накладывать давящую повязку не нужно.

Обратиться к врачу нужно, даже если после укуса чувствуете себя отлично.

Но не всегда удаётся поймать в моменте укус и саму змею, поэтому обратите внимание на указанные ниже симптомы. Если они есть, то укус комарика на вашей ноге на самом деле сделал не комарик.

а) Боль, отёк и покраснение в месте укуса, ощущение жжения или покалывания; б) Резкая боль в ногах, руках или других частях тела, спазм или слабость мышц; в) Головокружение, тошнота или рвота; г) Учащённое сердцебиение, затруднённое дыхание, потеря сознания.

Как защититься от комаров и мошек

Из объяснения выше можно было понять, что лучше отпугивать кровососущих гадов, чем лечить укусы. Но какие средства реально помогают? «Секрет» выяснил у экспертов.

1. Народные средства вроде:

дыма;

ванилина, разведённого в воде;

камфорного, нашатырного спирта;

эфирныих масел (гвоздики, герани, цитранеллы, камфрры, лаванды узколистной, ванили, лимона, эвкалипта, базилика, тимьяна, чёрного перца, перечной мяты, кошачьей мяты (котовника) и нероли).

Но они неудобные в приготовлении, трудозатратны, а эффективность у них низкая.