Как работает внутренний механизм омоложения благодаря силе мышц

Молекулярные механизмы, происходящие в организме во время физической активности, способствуют длительному сохранению здоровья и молодости людей. Об этом проинформировали в РИА Новости.

© Banki.loans

Одним из факторов долголетия и молодости выступает регулярная работа мышц. Во время физических нагрузок мышечная масса подвергается механическому воздействию, что приводит к микроповреждениям. Организм запускает определенные механизмы для "починки" мышц, полезные для всего организма.

«Развитию мышц способствуют регулярные спортивные занятия с упором на силовые упражнения», — рассказал специалист Михаил Кутушов.

Занятия спортом на постоянной основе запускают многие благоприятные для здоровья процессы. Мышцы становятся более пластичными и лучше тянутся. Происходит расщепление гипертрофированных волокон на более тонкие. Их становится больше, а сами мышцы укрепляются.

Регулярная физическая активность приводит в норму артериальное давление, сокращает риск развития заболеваний сердца и сосудов. Происходит непосредственное омоложение всего организма. По указанным причинам люди, которые регулярно занимаются спортом, выглядят моложе своих сверстников.