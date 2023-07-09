Флеболог назвал заболевания, на которые указывают судороги

Частые судороги в ногах по ночам могут быть признаками проблем с щитовидной железой или варикоза. Об этом сообщил хирург-флеболог Армен Авакян.

© Вечерняя Москва

"Судороги могут беспокоить человека, если развивается варикоз. При застое крови в нижних конечностях мышцы могут непроизвольно сокращаться, чтобы привести кровь в движение. Помимо судорог о развитии варикоза сигнализируют отеки на ногах к вечеру, ощущение тяжести и усталости даже при минимальных нагрузках в течение дня", — рассказал он.

Также судороги могут возникать из-за плоскостопия, так как нагрузка на ноги распределяется неправильно, отметил врач.

Кроме того, причиной судорог могут быть заболевания щитовидной железы, почек, сахарный диабет, гипертония и нехватка кальция, калия и магния.

Авакян добавил, что если судороги появляются после физических нагрузок, то это не повод для беспокойства. Однако если они систематически возникают ночью, то нужно проконсультироваться со специалистом, передает «Газета.ру».