Флеболог назвал заболевания, на которые указывают судороги

Флеболог Авакян назвал заболевания, на которые указывают судороги
Частые судороги в ногах по ночам могут быть признаками проблем с щитовидной железой или варикоза. Об этом сообщил хирург-флеболог Армен Авакян.
"Судороги могут беспокоить человека, если развивается варикоз. При застое крови в нижних конечностях мышцы могут непроизвольно сокращаться, чтобы привести кровь в движение. Помимо судорог о развитии варикоза сигнализируют отеки на ногах к вечеру, ощущение тяжести и усталости даже при минимальных нагрузках в течение дня", — рассказал он.
Также судороги могут возникать из-за плоскостопия, так как нагрузка на ноги распределяется неправильно, отметил врач.
Кроме того, причиной судорог могут быть заболевания щитовидной железы, почек, сахарный диабет, гипертония и нехватка кальция, калия и магния.
Авакян добавил, что если судороги появляются после физических нагрузок, то это не повод для беспокойства. Однако если они систематически возникают ночью, то нужно проконсультироваться со специалистом, передает «Газета.ру».
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