Диетолог Ларсон: 3 специи помогут облегчить боли в суставах

Национальный представитель Академии питания и диетологии, профессиональный спортивный диетолог Ким Ларсон рассказал, какие пряности, добавляя в блюда, могут облегчить боль в суставах. Эксперт уверен, что при употреблении их в пищу будут подавляться хронические воспаления.

© Вечерняя Москва

Куркума. Активное химическое вещество в корне специи — куркумин, который может блокировать «воспалительные цитокины и ферменты» в двух воспалительных путях.

"Несколько испытаний на людях показали противовоспалительное действие, которое может привести к уменьшению боли в суставах и отечности", — сообщается в исследовании Arthritis Foundation.

Имбирь. Благодаря исследованиям известно, что корень этого растения может снимать некоторые формы воспалений.

"Гингерол и шогаол — это химические вещества в имбире, которые блокируют пути воспаления в организме", — указано на сайте Фонда артрита.

Корица. Коричный альдегид и коричная кислота, содержащиеся в специи, обладают антиоксидантными свойствами, которые «помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами».

Важно отметить, что исследования на тему того, насколько эта специя действительно может помочь при артрите, продолжаются, но вреда от нее однозначно нет.