Коварное солнце: что делать, если у вас случился тепловой удар

Когда столбики термометров стремятся вверх, очень просто получить тепловой удар.

Подробно об этом состоянии, первой помощи и профилактике «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева.

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Коварное солнце

Тепловой удар — это состояние, которое наступает из-за перегрева организма. Часто он происходит у тех, кто выполняет какие-то физические упражнения на жаре. Однако у пожилых людей такое может случиться и без активности — лишь из-за длительного пребывания в жаркой среде.

Кстати, солнечный удар — частный случай теплового. Он возникает из-за прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

Что может способствовать возникновению теплового удара

Возраст

Тепловой удар чаще случается у детей и у пожилых людей: их система терморегуляции хуже справляется с сильной жарой.

Физические нагрузки

Бег на длинные дистанции, спортивные матчи (футбол, волейбол и так далее) в жаркие дни.

ОбезвоживаниеРезкое повышение температуры окружающей среды

Например, путешествие в другой климатический регион (перелет из Москвы в марте-апреле в Индию или Бразилию).

Высокая влажность воздуха в жаруОтсутствие кондиционера

Вентиляторы не охлаждают воздух и практически бесполезны при температуре более 35 °С.

Некоторые хронические заболевания

Например, сердца или легких, а также избыточная масса тела и малоподвижный образ жизни.

Прием лекарственных препаратов

Это могут быть лекарства, сужающие сосуды, выводящие из организма воду, влияющие на психическое состояние и так далее.

Тепловой удар требует экстренной помощи, иначе могут возникнуть повреждения мозга, сердца, почек и мышц. Если не оказать помощь, есть риск серьезных осложнений и даже смерти.

Признаки теплового удара

Температура тела более 40 °С. Человек без сознания или есть нарушение сознания: спутанность, возбуждение, невнятная речь, раздражительность, также могут быть судороги. Кожа горячая и сухая, но если предшествовала физическая нагрузка, то может быть слегка влажной. Головная боль, тошнота и/или рвота. Покраснение кожи. Частый пульс (более 90 в минуту).

Если вы считаете, что у человека может быть тепловой удар, немедленно вызовите скорую помощь, а до ее приезда постарайтесь охладить температуру тела пострадавшего.

Первая помощь при тепловом ударе

Поместить человека в тень или в прохладное помещение. Снять лишнюю одежду, в том числе обувь и носки. Дать прохладную жидкость, если человек в сознании. Использовать физические методы охлаждения: прохладный душ; ванная с прохладной водой; вентилятор (циркуляция воздуха ускорит охлаждение); намочить кожу; также можно приложить лед (предварительно обернув его тканью) или холодные влажные полотенца на голову и в проекции крупных сосудов — на шею, подмышки, в область паха.

Как уберечься от теплового удара