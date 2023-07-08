Коварное солнце: что делать, если у вас случился тепловой удар
Когда столбики термометров стремятся вверх, очень просто получить тепловой удар.
Подробно об этом состоянии, первой помощи и профилактике «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева.
Коварное солнце
Тепловой удар — это состояние, которое наступает из-за перегрева организма. Часто он происходит у тех, кто выполняет какие-то физические упражнения на жаре. Однако у пожилых людей такое может случиться и без активности — лишь из-за длительного пребывания в жаркой среде.
Кстати, солнечный удар — частный случай теплового. Он возникает из-за прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.
Что может способствовать возникновению теплового удара
Возраст
Тепловой удар чаще случается у детей и у пожилых людей: их система терморегуляции хуже справляется с сильной жарой.
Физические нагрузки
Бег на длинные дистанции, спортивные матчи (футбол, волейбол и так далее) в жаркие дни.
ОбезвоживаниеРезкое повышение температуры окружающей среды
Например, путешествие в другой климатический регион (перелет из Москвы в марте-апреле в Индию или Бразилию).
Высокая влажность воздуха в жаруОтсутствие кондиционера
Вентиляторы не охлаждают воздух и практически бесполезны при температуре более 35 °С.
Некоторые хронические заболевания
Например, сердца или легких, а также избыточная масса тела и малоподвижный образ жизни.
Прием лекарственных препаратов
Это могут быть лекарства, сужающие сосуды, выводящие из организма воду, влияющие на психическое состояние и так далее.
Тепловой удар требует экстренной помощи, иначе могут возникнуть повреждения мозга, сердца, почек и мышц. Если не оказать помощь, есть риск серьезных осложнений и даже смерти.
Признаки теплового удара
Температура тела более 40 °С. Человек без сознания или есть нарушение сознания: спутанность, возбуждение, невнятная речь, раздражительность, также могут быть судороги. Кожа горячая и сухая, но если предшествовала физическая нагрузка, то может быть слегка влажной. Головная боль, тошнота и/или рвота. Покраснение кожи. Частый пульс (более 90 в минуту).
Если вы считаете, что у человека может быть тепловой удар, немедленно вызовите скорую помощь, а до ее приезда постарайтесь охладить температуру тела пострадавшего.
Первая помощь при тепловом ударе
Поместить человека в тень или в прохладное помещение. Снять лишнюю одежду, в том числе обувь и носки. Дать прохладную жидкость, если человек в сознании. Использовать физические методы охлаждения: прохладный душ; ванная с прохладной водой; вентилятор (циркуляция воздуха ускорит охлаждение); намочить кожу; также можно приложить лед (предварительно обернув его тканью) или холодные влажные полотенца на голову и в проекции крупных сосудов — на шею, подмышки, в область паха.
Как уберечься от теплового удара
Защищаться от солнца: использовать кремы с SPF, носить кепки и панамы, просторную одежду с длинным рукавом. Пить много жидкости: чем жарче на улице, тем больше нужно воды. Отдыхать в самое жаркое время дня, а спорт или физическую работу планировать рано утром или вечером. Дать организму время приспособиться к жаре (акклиматизироваться).