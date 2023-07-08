Передается ли менингит через посылки, рассказал вакцинолог

«Менингококковый менингит – самый страшный и непредсказуемый по своему течению. Менингококк иногда вызывает молниеносное течение заболевания. Он переходит в менингококкемию, когда инфекция с током крови распространяется по всему организму. Начинается сепсис и самый тяжелый из возможных исходов. Но его начальные проявления характерны для целого ряда острых инфекционных заболеваний: высокая температура, головная боль, резь в глазах. Когда заболевание разворачивается во всем своем течении, симптомы становятся характерными, и диагноз не вызывает сомнений, сделать уже можно немногое. Вакцинация – единственный способ не умереть от тяжелой формы менингита», – заявила Рабият Зайниддинова.