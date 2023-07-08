Передается ли менингит через посылки, рассказал вакцинолог

Вспышка менингита на складе в Екатеринбурге привела к двум жертвам, всего заболели 10 человек. Кандидат медицинских наук, вакцинолог Рабият Зайниддинова в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что при таком количестве заразившихся можно говорить об очаге инфекции.
«Количество зарегистрированных случаев подтвержденной болезни говорит о том, что те сотрудники, которые были бессимптомными носителями возбудителя менингококка, а их в популяции около 40%, по каким-то причинам сформировали из этого полноценное заболевание. Значит, цифры будут увеличиваться. Это довольно масштабная вспышка. Должны приниматься меры – антибиотикотерапия для заболевших и вакцинация людей из их окружения», – подчеркнула она.
Врач рассказала, что менингит – заболевание, характеризующееся поражением мозговых оболочек. Оно может возникать как осложнение после инфекционных заболеваний, а может вызываться возбудителем менингококком.
«Менингококковый менингит – самый страшный и непредсказуемый по своему течению. Менингококк иногда вызывает молниеносное течение заболевания. Он переходит в менингококкемию, когда инфекция с током крови распространяется по всему организму. Начинается сепсис и самый тяжелый из возможных исходов. Но его начальные проявления характерны для целого ряда острых инфекционных заболеваний: высокая температура, головная боль, резь в глазах. Когда заболевание разворачивается во всем своем течении, симптомы становятся характерными, и диагноз не вызывает сомнений, сделать уже можно немногое. Вакцинация – единственный способ не умереть от тяжелой формы менингита», – заявила Рабият Зайниддинова.
По ее словам, в России можно привиться от менингита разными вакцинами. Обычно в препарат включается около четырех наиболее тяжелых серотипов инфекции. Однако в национальный календарь прививок вакцина от менингита включена только в Москве. Но органы власти работают над расширением географии бесплатной вакцинации.
Что касается покупок в маркетплейсе, сотрудники которого заболели менингитом, то эксперт считает, что посылки будут безопасными. Врач пояснила, что инфекция передается воздушно-капельным путем, и во внешней среде она не стойкая.