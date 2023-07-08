Люди с морщинами на лбу чаще умирают от инфаркта

Оказывается, предположить высокую вероятность сердечно-сосудистой катастрофы можно, просто посмотрев на себя в зеркало. На конгрессе Европейского общества кардиологов были представлены результаты исследования, согласно которым люди с более глубокими (чем положено согласно возрастной норме) морщинами на лбу больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и имеют более высокий риск умереть от инфаркта.

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Авторы в течение 20 лет наблюдали за 3200 здоровыми, на момент начала исследования, людьми в возрасте от 32 до 62 лет. Участникам были присвоены баллы в зависимости от количества и глубины морщин на лбу - от 0 баллов при отсутствии морщин и до трех баллов - при многочисленных глубоких морщинах.

За 20 лет от различных причин умерли 233 участника исследования.

Авторы обнаружили, что лица с морщинами, классифицированными в 1 балл, имели более высокий риск смерти от ССЗ, чем участники без морщин. Люди с морщинами в 2 и 3 балла имели риск смерти от ССЗ почти в 10 раз выше, чем участники без морщин, даже с учетом возраста, пола, образования, курения, артериального давления, частоты сердечных сокращений, диабета и уровня липидов.

"Предполагается, что это может быть связано с окислительным стрессом, участвующим как в старении кожи, так и в развитии атеросклероза. Кроме того, кровеносные сосуды на лбу настолько малы, что могут быть более чувствительны к образованию бляшек. Это значит, что морщины могут быть ранним признаком старения сосудов", - комментирует результаты исследования директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.