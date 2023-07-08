Онколог назвал первый симптом особо агрессивного рака

Любые болевые ощущения указывают на изменения в организме, которые игнорировать нельзя. Если человеку что-то мешает есть или появилась непонятная боль в спине без физических нагрузок - стоит обратиться к врачу. Как не пропустить один самых агрессивных видов онкологии, объяснил в интервью "Доктору Питеру" онколог Владислав Евсеев.

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Онколог отметил, что пациенты с раком поджелудочной - перед тем, как будет выявлена опухоль - часто достаточно длительное время наблюдаются у невролога.

"Боли при раке поджелудочной железы часто имеют опоясывающий характер, нередко отдает в спину", - предупредил специалист. Сложно заподозрить рак поджелудочной, когда болит спина. В этом и коварство недуга.

Также пациенты жалуются на "ощущение дискомфорта и периодических болей в животе".

Когда опухоль растет и начинает сдавливать двенадцатиперстную кишку, человек жалуется на быстрое насыщение - бывает, что после небольшого перекуса возникает ощущение, будто больше пищи в желудке уже не поместится. Как раз расположение самой поджелудочной железы создает дополнительные проблемы для лечения злокачественной опухоли - из-за сдавливания двенадцатиперстной кишки нарушается процесс прохождения пищи. Это мешает нормально есть и восстанавливать свои силы во время лечения.

Ожирение примерно в 1,5-2 раза повышает риски развития рака поджелудочной железы. Помимо этого факторами риска считаются сахарный диабет, панкреатит, цирроз печени. При этом недуг встречается примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин.