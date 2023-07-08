Раны: симптомы, причины, лечение

Рана — одно из самых распространенных механических повреждений. Это может быть как самая обычная ссадина, так и более глубокое поражение кожных покровов. Люди получают раны в самых разных ситуациях: от мелких бытовых занятий до серьезных катастроф.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении ран, — в материале "Рамблера".

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Симптомы

Раной принято называть нарушение целостности кожного покрова или слизистых оболочек. Наиболее явный признак ран — кровотечение разной степени выраженности. Как правило, это зависит от сосуда, который был поврежден, — вены или артерии. Артериальное кровотечение более опасно. Кроме того, сильное кровотечение обычно наблюдается при порезе или колотой ране.

Среди частых симптомов также выделяют:

Признаки воспаления: отечность и покраснение краев;

Появление отделяемого;

Сильная боль;

Нарушений функций поврежденной области;

Повышенная температура, лихорадка;

Шок, обморок.

Мелкие поверхностные повреждения обычно не сопровождаются общей симптоматикой. Однако при тяжелых травмах можно часто наблюдать снижение артериального давления, тахикардию, бледность кожи и слизистых, тошноту, головокружение, слабость и учащение дыхания.

Причины

Природа раны всегда экзогенная, то есть повреждение возникает под воздействием внешних факторов. Наиболее распространенная причина — бытовые травмы. Под ними обычно подразумевают несчастные случаи, которые возникли в доме, квартире или во дворе пострадавшего.

Рана может быть операционной и являться результатом хирургического вмешательства. Кроме того, выделяют также боевые раны, которые возникают в период военных действий, и повреждения, полученных в результате несчастных случаев во время занятий спортом, криминальных инцидентов, автодорожных катастроф, производственных травм и падений с высоты.

Раны также разделяют по основному причинному фактору. Это могут повреждения, которые получены в результате физических воздействий. Человек также может пораниться из-за воздействия тепла, холода, кислот, щелочей. Тогда рану будут считать термической или химической. Еще на коже могут появляться трофические язвы, которые вызваны оттоком венозной крови.

Лечение

При оказании первой помощи врач определяет степень повреждения, а также силу и опасность кровотечения. Когда кровь наконец остановится, рану стоит обработать, чтобы туда не попали вредоносные бактерии. Это поможет избежать серьезной инфекции.

Незначительные порезы обрабатывают антисептиками, а затем на них накладывают повязку. Если же у вас более глубокое и серьезное ранение, то очистки и обработки будет недостаточно. Врач должен обязательно диагностировать проблему, удалить инородное тело из раны и мертвые ткани.