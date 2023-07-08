Как помочь спине, если у вас сидячая работа: отвечает врач

Сидячая работа часто плохо влияет на состояние позвоночника. Постоянная боль может не только мешать нормально функционировать в течение дня, но и привести к более серьезным последствиям со здоровьем. Не стоит закрывать глаза на этот дискомфорт.

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На вопрос о том, как помочь спине при сидячей работе, "Рамблеру" отвечает врач-терапевт Игорь Видяскин.

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В чем причины боли

Спина при сидячей работе может болеть по разным причинам. Эксперт называет несколько основных.

Неправильная осанка

Когда люли слишком долго сидят в неправильной позе, нагрузка на позвоночник и мышцы спины распределяется неравномерно. Это приводит к боли. К неправильным позам относятся намеренная сутулость и скругленная спина.

Малоподвижный образ жизни

Отсутствие физической активности при сидячей работе может ослабить мышцы спины и ухудшить их поддерживающую функцию.

Монотонные движения

Повторяющиеся однообразные движения при работе за компьютером или других сидячих задачах приводят к перенапряжению некоторых групп мышц спины.

Неправильная эргономика рабочего места

Нерациональная расстановка стула, стола, монитора, клавиатуры и компьютерной мыши приводит к тому, что человек часто неправильно садится и создает дополнительную нагрузку на спину.

Стресс

Психологический стресс может вызывать мышечное напряжение в области спины, а за ним — боль.

Какие последствия

Обычно боль — это просто симптом, за которым скрываются более серьезные последствия. По словам Игоря Висядкина, непрерывная сидячая работа и недостаточная физическая нагрузка могут привести к следующим проблемам со здоровьем:

Мышечный дисбаланс, ослабление спинных мышц и ухудшение общего кровообращения в спине.

Остеохондроз, межпозвоночная грыжа, сколиоз.

Повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Как решить проблему

Есть несколько основных способов помочь спине, которые не связаны со сменой работы, но при этом уменьшат боль.

Поддерживайте правильную осанку

Сидите прямо, опираясь спиной на спинку стула. Сиденье должно быть комфортным и эргономичным.

Делайте регулярные перерывы и растяжки

Каждый час или два организовывайте небольшой перерыв, вставайте и делайте растяжку для спины и шеи. Это поможет снять напряжение и улучшит кровообращение в спине.

Укрепляйте спинные мышцы

Регулярная физическая активность поможет укрепить мышцы, а спину держать в здоровом состоянии. Стоит обратить внимание на физические упражнения, которые направлены на работу с мышцами кора и спины.

Среди таких упражнений:

планка

опоры на пресс

гиперэкстензия

плавание

Организуйте эргономичное рабочее место

Оптимизируйте свое рабочее пространство, чтобы уменьшить нагрузку на спину. Если ваша работа требует длительного сидения, рассмотрите возможность использования эргономичных приспособлений, таких как столы с регулируемой высотой или стулья с поддержкой для спины. Настройте высоту монитора так, чтобы верхняя часть экрана была на уровне глаз. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Поддерживайте здоровый вес

Стремитесь к оптимальной массе тела. Избыточный вес может усиливать нагрузку на спину и усугублять боль.

Отдыхайте

Избегайте психологического напряжения, вызванного работой, регулярно отдыхайте, уделяйте время себе и своим близким, занимайтесь хобби или медитацией. Если возможно, попробуйте делегировать часть своих задач коллегам или подчиненным. Это поможет снизить нагрузку и дать возможность сосредоточиться на более важных задачах. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу