Аллергия на домашних клещей и утиное перо захватывает мир

Аллергиков с каждым годом становится все больше, и это общемировая тенденция. В России таких страдальцев до 35 процентов от всего населения. Как проявится заболевание и насколько тяжело, зависит не только от иммунитета, но и от генетической предрасположенности и региона проживания. В крупных городах, например, эта проблема стоит острее, чем в сельской местности.

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Какова ситуация сейчас и что в перспективе, выяснила «Парламентская газета» накануне Всемирного дня борьбы с аллергией, который отмечают 8 июля.

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Не повезло каждому третьему

Еще сто лет назад аллергия была редкостью, и случаи той же сенной лихорадки, или поллиноза, были единичными. Но с 40-х годов прошлого века заболеваемость резко пошла в рост. Если в 2000 году такой диагноз ставили менее чем 15 процентам землян, то к 2016-му цифра удвоилась.

Всемирная организация здравоохранения в конце XX столетия предупреждала, что аллергия превратится в одну из самых актуальных проблем медицины. Жизнь показала: сегодня она занимает четвертую строчку среди наиболее распространенных хронических болезней, затронувших от 20 до 40 процентов населения. Это каждый шестой американец, каждый четвертый немец, каждый третий взрослый россиянин и каждый четвертый ребенок в нашей стране, 17 процентов москвичей. За последние два десятилетия количество аллергиков возросло в три-четыре раза, а симптомы все чаще проявляются в тяжелой и нестандартной форме. Такие данные приводит Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России.

Ринит, астма, дерматит

Многолетний мониторинг Института иммунологии ФМБА показал, что распространенность аллергических заболеваний в разных климатических зонах страны колеблется от 17,5 до 35 процентов. Причем в средней полосе и на Юге преобладают респираторные проявления болезни, а в регионах Севера — аллергодерматозы.

По симптоматике аллергопатологии распределяются так:

аллергический ринит — 20-25 процентов случаев;

бронхиальная астма — 5-7 процентов у взрослых, у детей — до 9 процентов;

атопический дерматит — 3-5 процентов у взрослых и 6-15 — у детей;

лекарственная аллергия — 5-7 процентов;

бытовая аллергия, вызванная клещами домашней пыли, и аллергия, связанная с гиперчувствительностью иммунной системы к эпидермису кошек, собак, утиному и куриному перу, пуху, козьей, овечьей шерсти, — 50-70 процентов;

чувствительность к пищевым аллергенам — у 2-5 процентов взрослых, у детей — 15-20 процентов.

При этом, по данным ВОЗ, среди хронических заболеваний у детей лидируют респираторные аллергии.

Грудное молоко и естественные роды

Официальная статистика на самом деле приуменьшена, поскольку не все заболевшие идут к докторам, считает доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Асель Нуртазина. На самом деле в той или иной степени аллергией страдает до 40 процентов россиян, уточнила она «Парламентской газете». «Чаще такие проблемы наблюдаются у детей и женщин. А учитывая, что предрасположенность к аллергии передается по наследству и в основном по женской линии, количество больных будет расти, — отметила Нуртазина. — Если заболевание есть у обоих родителей, вероятность, что оно проявится у ребенка, 70-80 процентов. И чуть меньше — до 50 процентов, если только у матери или отца».

Угрозу создает и то, что многие малыши рождаются с помощью кесарева сечения. Они не проходят через родовые пути и в итоге не получают иммунитет, который гарантирует защиту от патогенных микроорганизмов и вредных веществ.

Еще один фактор, который в будущем может спровоцировать аллергию, — отказ женщин от кормления грудью. Для малыша это чревато проблемами с желудочно-кишечным трактом и пищевой аллергией.

«Естественное вскармливание грудным молоком необходимо для правильного формирования иммунитета и автоматически исключает многие риски, связанные с физическим и психическим здоровьем. И хотя в нашей стране ситуация более оптимистична, чем в Европе, проблема актуальна», — подчеркнула врач.

По ее мнению, обратиться к доктору нужно в любом случае, поскольку к первым симптомам могут добавиться более серьезные. В остром периоде кожные пробы на чувствительность к определенному раздражителю не делают, но определить его можно по анализу крови. А потому нельзя заниматься самолечением, чтобы не довести болезнь до хронической стадии. Да и специфическую иммунотерапию можно получить только у аллергологов. Кстати, со временем болезнь может отступить. Так бывает, например, у детей, когда пищевая аллергия по мере формирования организма перестает себя проявлять.

Но облегчить течение болезни можно. «Совет простой: вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, избегать стрессов, — порекомендовала Асель Нуртазина. — Конечно, соблюдать культуру питания: готовить пищу дома, а не разогревать полуфабрикаты, не переедать. Желательно минимизировать употребление фастфуда и помнить, что алкоголь увеличивает аллергические реакции».

Крапиву и сорняки долой

В зависимости от сезона меняются и аллергены. Весной и летом самые распространенные аллергические реакции на пыльцу растений.

в апреле — мае — на пыльцу деревьев;

в июне — июле — на цветение злаковых: тимофеевки, ржи, кукурузы, пшеницы, пырея, лисохвоста, овсяницы, ежи сборной, мятлика;

вплоть до осени — на цветки сорняков: полыни, лебеды, крапивы, подорожника.

Крапива еще и жжется, вызывая крапивницу, — это тоже аллергическая реакция. При получении ожога нельзя чесать пострадавшее место, надо промыть его холодной водой, чтобы снять отек, и удалить с кожи остатки крапивных волосков. Пока руки не вымыты после обработки, не следует касаться руками лица, особенно глаз. Не помешает антигистаминный препарат.

Удалить жало и стать водохлебом

Не стоит забывать и о реакции организма на сезонные фрукты и ягоды, а также укусы насекомых — комаров, ос, пчел, шмелей.

При укусе насекомых возникает резкая боль, а затем покраснение и отек вокруг поврежденного места. Может появиться тошнота, рвота или просто общая слабость.

Специалисты советуют внимательно осмотреть кожу, чтобы понять, какое насекомое ужалило. Если это пчела, то в ране можно увидеть жало. Оса его не оставляет. Давить и расчесывать пострадавшее место нежелательно — это только способствует проникновению яда в кровоток. А вот промыть стоит, чтобы удалить грязь.

Вытащить жало можно с помощью продезинфицированных пинцета, иголки или булавки. В крайнем случае ногтями, если больше ничего под рукой не оказалось. Но делать это нужно чистыми руками. Затем рану следует обработать антигистаминной или антисептической мазью.