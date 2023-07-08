Врач объяснил, почему в жару болит голова

Кровь человека на 92% состоит из воды, и столь высокий уровень нужно поддерживать. Если этого не делать, то клетки крови, доставляющие кислород, начнут слипаться.

© Секрет Фирмы

Из-за этого головной мозг и другие органы будут недополучать воздух, возникнет боль, объяснил доктор медицинских наук Василий Генералов. Также медик рассказал о специальном упражнении, снижающем метеозависимость.

Видео дня

Почему болит голова

Метеозависимость

Метеозависимыми называют людей, у которых начинаются боли и болезни на фоне изменения погоды. Особенно не повезло в этом плане жителям городов, где смена погоды может быть очень резкой. Например, в Москве сначала не можешь выйти на улицу без тёплой верхней одежды, а уже через неделю изнываешь от зноя даже в одной майке. В жару может начать болеть голова. Это объясняется даже не самой погодой, а атмосферным давлением. Чем сильнее скачет давление, тем быстрее сосудам приходится перестраиваться, объяснял «Секрету фирмы» невролог «Поликлиники.ру» Глеб Маркелов.

Сосуды то стягиваются, то расслабляются. Это приводит к раздражению барорецепторов, которые интерпретируются головным мозгом как боль. По словам Василия Генералова, к наиболее метеочувствительным относятся люди:

с вегетососудистой дистонией (ВСД);

с нарушением венозного оттока;

страдающие дисфункцией надпочечников.

Как снять головную боль летом

Специальное упражнение

Для начала нужно понять, почему жара вызвала головную боль. Если в знойную погоду у вас расширяются сосуды, то голова может начать болеть из-за падения давления, объяснил невролог.

«Крепкий чай или кофе может помочь восстановить сосудистый тонус», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Другая распространённая причина головной боли летом — обезвоживание. В жару воды пить нужно очень много, иначе эритроциты перестанут питать организм кислородом в достаточном объёме. Голова начнёт болеть из-за тканевой гипоксии, пояснил врач.

Самый простой способ снять головную боль — выпить обезболивающее. Только будьте осторожны с дозировкой . Но есть упражнение, помогающее вообще снизить метеозависимость. Поставьте два тазика — с тёплой и холодной водой. Поочерёдно опускайте в них стопы и держите по 30 секунд, пока температура воды не сравняется. Процедура должна длиться примерно 10–15 минут. Постепенно увеличивайте разницу температур в тазиках. По словам врача, такая гимнастика поможет сосудам лучше справляться с переменой погоды. А значит, головная боль будет возникать реже.

Мигрень и перенапряжение мышц

Один из синдромов хронической боли, который локализуется в голове, — это мигрень. По словам врача-невролога сервиса DocMa Валерии Зеленцовой, от обычной головной боли мигрень отличается следующим: боль чаще всего бывает пульсирующей, голова болит только с одной стороны; неприятные ощущения длятся от 4 часов и более (без обезболивания); возникает повышенная чувствительность к громким звукам и яркому свету; снижается аппетит, появляется тошнота, а может, даже рвота; интенсивность боли увеличивает физическая активность.