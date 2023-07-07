Как передается менингит, симптомы и способы защититься от инфекции

После того, как складе Ozon в Екатеринбурге была обнаружена менингококковая инфекция, люди стали бояться забирать свои заказы в пунктах выдачи. Однако Роспотребнадзор заявил, что для людей, получивших посылки из распределительных центров, риск заражения отсутствует.

Так ли это на самом деле? Рассказываем, что это за заболевание, как оно передается и какие у него симптомы, в материале «Рамблера».

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Что такое менингит

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он может быть, как самостоятельным заболеванием, так и осложнением другой болезни. Менингит — смертельно опасная патология. У некоторых людей болезнь развивается стремительно, протекает тяжело и может привести к инвалидности – с этим сталкивается каждый четвертый заболевший пациент. Смертность от менингита составляет от 4 до 20%. Летальный исход может наступить через несколько дней после заражения. Однако подавляющее большинство людей переносит заболевание в легкой форме в виде назофарингита — воспаления слизистых оболочек носовой полости и глотки.

Причины менингита

Причиной возникновения менингита могут быть вирусы, бактерии, грибки и паразиты. От того, что стало возбудителем, зависят и пути распространения. Грибки и паразиты провоцируют развитие менингита очень редко. Это может произойти, если человек с ослабленным иммунитетом вдохнул споры грибов или съел зараженное паразитами мясо животных. Чаще всего у людей встречается вирусный и бактериальный менингит.

Бактериальный менингит

Бактерии, которые попадают в кровоток и попадают в головной и спинной мозг, вызывают бактериальный менингит. Но он также может возникнуть, если бактерии проникают непосредственно в мозговые оболочки. Это может быть вызвано инфекцией уха или пазух носа, переломом черепа или — в редких случаях — некоторыми операциями.

Бактериальный менингит считается самым опасным. Его чаще всего вызывают:

Менингококки — Neisseria meningitidis. Менингококковая инфекция, а именно ее нашли в сортировочном центре Ozon, в основном передается воздушно-капельным путем и может провоцировать локальные эпидемии: например, в школах или рабочих коллективах, которые находятся в замкнутом пространстве. Менингококки очень быстро проникают в клетки при контакте, поэтому инфекция быстро распространяется. Но на поверхности предметов и в целом в окружающей среде они долго не выживают, поэтому вероятность заразиться очень низкая.

Пневмококки — Streptococcus pneumoniae. Это наиболее распространенный возбудитель бактериального менингита, который часто провоцирует пневмонию.

Гемофильная палочка — Haemophilus influenzae. Этой бактерией чаще всего заражаются дети, но благодаря вакцинации количество случаев инфицирования значительно уменьшилось.

Также бактериальный менингит могут вызвать бактерии Listeria monocytogenes, Escherichia coli, стрептококк группы В и другие.

Вирусный менингит

Вирусный менингит обычно протекает в более легкой форме. Чаще всего его вызывают энтеровирусы, которыми можно заразиться во время посещения общественной бани, купания в бассейне или открытом водоеме. В основном это происходит с детьми. Также менингит могут вызывать вирусы герпеса, кори, гриппа, Эпштейна-Барра, Западного Нила. Все они распространяются по-разному, в том числе контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

Симптомы менингита

Первые симптомы менингита очень похожи на симптомы ОРВИ, поэтому часто люди не обращаются сразу за медицинской помощью, что в некоторых случаях критично и может стоить человеку жизни.

Как рассказал изданию «Вечерняя Москва» врач-терапевт Андрей Кондрахин, первый и самый неприятный симптом — это головная боль. Также на начальных стадиях у человека может появиться насморк, светобоязнь и высокая температура — до 38 градусов.

При этом человек старается минимизировать свою физическую активность, появляется ригидность затылочных мышц (напряжение мышц, при котором голова запрокидывается назад, потому что таким образом легче переносится повышение внутричерепного давления). Человек все время закрывает глаза, потому что светобоязнь очень сильно раздражает и усиливает головную боль. Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Среди других частых симптомов менингита - отсутствие аппетита, тошнота и рвота, сонливость, сыпь, потеря сознания и судороги.

Как защититься от менингита

Чтобы снизить риск заражения менингококковой инфекцией, медики рекомендуют придерживаться следующих правил: