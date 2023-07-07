Терапевт: на даче важно пить кипяченую воду, чтобы избежать отравления

Люди, которые проводят лето на даче, зачастую забывают о правилах безопасности, что приводит к отравлению, рассказала kp.ru профессор, академик РАН, заслуженный врач России, терапевт Оксана Драпкина.

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«Люди чаще пьют некипяченую воду, едят недостаточно вымытые овощи и фрукты, в тепле продукты портятся быстрее. Кроме того, появились мухи, переносящие огромное количество опасных инфекций. А пищевая токсикоинфекция (именно так она называется официально) развивается при употреблении в пищу продуктов, в которых накопились бактерии и выделяемые ими токсины», — объяснила эксперт.

Терапевт подготовила список из нескольких правил, которые помогут предотвратить отравление. Так, она дает совет соблюдать гигиену и мыть руки с мылом перед едой и приготовлением блюд. Фрукты и овощи важно промывать не только под проточной водой, но и под кипяченой. Пить лучше только кипяченую или бутилированную воду, от колодезной воды специалист советует отказаться.

Драпкина призывает отказаться от покупки уже разрезанных фруктов и овощей, а для скоропортящихся продуктов — использовать сумку-холодильник.

«Для некоторых продуктов срок хранения строго ограничен: даже 3-4 часа нарушения температурного режима могут привести к порче. К ним относятся торты, пирожные, кондитерские крема, бочковой квас, майонез, пицца, сыр, мясо холодного копчения, сало и рыба», — перечислила академик.

Сырые продукты, например, мясо, птицу, рыбу, важно держать отдельно от пищи, готовой к употреблению, для их разделки также стоит использовать разные ножи и доски. Последний совет, который дала терапевт, тщательно прожаривайте мясо и рыбу.