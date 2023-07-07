Какую пищу и напитки нельзя метеозависимым

Метеозависимые люди могут ухудшить свое здоровье, если будут употреблять сыры, красное вино и квашеную капусту, а также различные копчености. Подробности об этом рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

«Продукты, содержащие высокий уровень гистамина, такие как сыры, красное вино, квашеная капуста и копчености. Гистамин может вызывать вазодилатацию и воспаление, что может усилить симптомы метеочувствительности», – отметила врач.

По словам Савельевой, избыток сахара может приводить к изменениям уровня энергии и настроения. Также стоит ограничить употребление продуктов, которые содержат большое количество насыщенных жиров, – фастфуд, жирное мясо и сладости. Нужно исключить никотин и алкоголь, а кофе заменить на зеленый чай. Питание должно быть умереным, не следует переедать. Лучше потреблять больше жидкости – 1,5–2 литра в день.