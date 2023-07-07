Терапевт рассказала о правильных способах спасения от жары

В Москву наконец-то пришла настоящая летняя жара. В четверг, 6 июля, в городе был введен оранжевый уровень опасности из-за зноя. Воздух прогрелся до 29 градусов. Максимальная температура в пятницу должна составить 28 градусов тепла. Терапевт Людмила Лапа рассказала Aif.ru о том, как нужно спасаться от жары, не навредив своему здоровью.

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Врач напомнила, что в знойную погоду особенно тяжело приходится людям с заболеваниями сердца и сосудов: у них может подняться давление и заболеть голова. Чтобы не получить солнечный удар, нужно носить головной убор, больше держаться в тени и пить много воды. Однако жидкость не должна быть холодной, подчеркнула медик.

"Когда мы пьем холодную воду - это стресс для иммунной системы, для слизистой горла. От этого начинаются обострения хронических заболеваний, таких, как гайморит и тонзиллит", - сказала Лапа. Она рекомендует в жару пить горячий или теплый чай.

Врач призвала с осторожностью пользоваться кондиционерами. Она подчеркнула, что оптимальная температура, которую нужно выставлять на этих устройствах, - 24 градуса. Если охладить воздух сильнее, можно легко простудиться.