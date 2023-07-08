Врач объяснила, чем опасна ветрянка для взрослых

Считается, что многими инфекциями человек обязан переболеть в детстве — у некоторых мамочек даже есть практика «ветряночных вечеринок» для детей, где специально заражают друг друга. Сомнительное, конечно, развлечение, но имеет место быть. Тем не менее некоторые умудряются подхватить «безобидные» болячки только в зрелом возрасте. Вот только взрослые переносят такие болезни, как правило, тяжелее, да и выздоравливают медленнее.

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Есть как минимум четыре «детские» болезни, которые во взрослом возрасте переносить гораздо сложнее.

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Корь

Весной 2023-го вспышки кори регистрировали чуть ли не в каждом втором регионе России. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн связал такую тенденцию с активизацией антипрививочников в последние годы, из-за которых возникали «пробелы в вакцинации».

«Эпидобстановка по кори не очень хорошая. Люди взрослые, не болевшие корью, — они могут болеть с осложнениями, могут болеть тяжело. Осложнения могут быть в форме отитов, менингитов, синуситов, пневмоний, возникать на фоне течения этого заболевания, температура очень высокая может быть, до 40 градусов», — рассказала порталу E1.ru иммунолог, заведующая центром иммунопрофилактики «Новой больницы» Елена Душина.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ ) заявляла, что большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, которые чаще всего развиваются у детей в возрасте до 5 лет или у взрослых старше 30 лет. Умирают от осложнений нечасто, но случаи всё же есть.

Ветрянка (ветряная оспа)

Эта болезнь у нас буквально ассоциируется с детством. И она очень легко передается воздушно-капельным путем, а заразными больные становятся ещё до первых высыпаний. У большинства детей ветрянка протекает без особых нарушений. А вот у взрослых высыпание часто бывает не таким безобидным, да ещё сопровождается повышением температуры тела, общетоксическими явлениями, сильным зудом. У беременных вообще есть опасность развития патологий у плода. Однако, по словам врача-терапевта, иммунолога Ивана Скороходова, не всегда есть смысл для всех прививаться от ветрянки — даже во взрослом возрасте есть препараты от ветряной оспы. И всё же есть группы риска, так что в каждом случае нужно решать отдельно со специалистом, отметил врач. Например, при подготовке к беременности стараются вакцинировать от различных болезней, от которых раньше не прививались, в том числе от ветряной оспы.

Краснуха

Это заболевание легко протекает у детей, а вот у взрослых всё не так радужно. И наибольшую опасность она представляет для беременных женщин — в том числе и для плода.

«Если заболевание возникло именно в период беременности — это может привести к тому, что у плода разовьются тяжёлые пороки развития. Для врожденной краснухи характерны такие проблемы, как катаракта, глухота и пороки сердца. Плюсом могут быть внутриутробная гибель плода из-за несовместимости пороков с жизнью, либо ранняя гибель плода после рождения ребенка», — предупредила Елена Душина.

У детей же краснуха проявляется повышенной температурой, точечной сыпью, увеличением лимфоузлов, но часто протекает и в бессимптомной форме. порой её довольно просто спутать с обычным ОРВИ.

Свинка (она же эпидемический паротит)

Свинка более опасна для мужчин — мальчики, по данным Роспотребнадзора , болеют чаще. Но ещё эта болячка приводит к мужскому бесплодию. Чаще всего во время свинки страдают слюнные железы, но у мужчин может быть также поражение яичек. Также во взрослом возрасте может быть осложнение в виде острого панкреатита, обратила внимание Душина. Поэтому, если взрослый мужчина со слабым иммунитетом заболеет, то с высокой долей вероятности у него пострадают ещё и поджелудочная железа и яички.

Что делать, если не болел в детстве