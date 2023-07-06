Как заболевания десен влияют на работу мозга

Человеческий организм устроен удивительным образом. Например, как выяснилось в ходе недавно проведенного исследования, количество зубов и состояние десен определенным образом влияют на работу мозга.

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Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Ученые пригласили к участию в исследовании более 170 человек пожилого возраста (старше 65), имеющих проблемы с памятью, вплоть до деменции. Сначала они прошли осмотр у стоматолога, сканирование мозга (для измерения гиппокампа) и выполнили ряд тестов (на мышление, память).

Аналогичные действия были предприняты и по прошествии четырех лет эксперимента. Его инициаторов интересовало развитие заболеваний десен, количество выпавших зубов и размер гиппокампа. Ученые проанализировали все изменения, произошедшие с организмом участников, и выявили следующую закономерность.

Результаты

Выяснилось, что состояние полости рта сказывается на работе мозга и рисках развития деменции. Так, добровольцы, у которых спустя четыре года выявили незначительные проблемы с зубами и деснами (кариес, выпадение малого количества зубов) наблюдалось минимальное уменьшение гиппокампа в размерах. Соответственно, у участников с более серьезными проблемами полости рта и большим количеством выпавших зубов данная область мозга стала значительно меньше.

Как объяснили исследователи, прежде всего на состояние органа центральной нервной системы и его работу влияет трансформация полости рта, которая происходит из-за выпадения зубов. По словам ученых, один зуб "забирает" у мозга более одного года жизни. В этой связи они отметили необходимость соблюдения гигиены полости рта, регулярных визитов к стоматологу и процедур по установлению протезов.